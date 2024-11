Coldplay, il videoclip del brano The Karate Kid con Ralph Macchio

Ralph Macchio è noto per il ruolo di Daniel LaRusso nella saga cinematografica The Karate Kid e nella serie tv Cobra Kai

I Coldplay hanno pubblicato il videoclip del brano The Karate Kid, protagonista Ralph Macchio. La canzone è contenuta nella versione Full Moon Edition del nuovo album Moon Music.

Coldplay, il video del nuovo singolo A poco più di un mese dall’uscita di Moon Music, la formazione britannica ha rilasciato The Karate Kid, brano contenuto nella versione speciale Full Moon Edition. Il videoclip della canzone vede protagonista Ralph Macchio, noto per il ruolo di Daniel LaRusso nella saga cinematografica The Karate Kid e nella serie tv Cobra Kai. Nel giro di breve tempo il filmato ha superato un milione di visualizzazioni su YouTube. Approfondimento Coldplay, Chris Martin cade in una botola durante un concerto

A ottobre i Coldplay (FOTO) hanno pubblicato il nuovo progetto discografico Moon Music. L’album contiene i singoli Feels Like I'm Falling in Love, We Pray e All My Love. Il disco ha ottenuto grande successo da parte della critica e del pubblico raggiungendo il primo posto degli album più venduti in America e nel Regno Unito. Approfondimento Chris Martin si traveste e canta il nuovo singolo al karaoke

Tra gli album più amati dei Coldplay troviamo sicuramente Parachutes, Viva la Vida or Death and All His Friends, Mylo Xyloto e Ghost Stories. Per quanto riguarda i singoli, ricordiamo Yellow, Every Teardrop Is a Waterfall, Magic, A Sky Full of Stars e Higher Power.

