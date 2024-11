Coldplay, Chris Martin cade in una botola durante un concerto

Il frontman della band inglese ha avuto un incidente sul palco in Australia. Una caduta avvenuta il 3 novembre 2024. Il cantante di Paradise è inciampato mentre parlava alla folla di 50.000 persone al Marvel Stadium di Melbourne, durante il tour mondiale “Music of the Spheres”. La caduta è stata seguita da un forte sussulto da parte del pubblico. Un membro dello staff che si trovava vicino alla botola ha aiutato il cantante di Fix You a risalire sul palco. Per fortuna, il musicista non ha riportato ferite

Il leader della band inglese è stato protagonista di un incidente sul palco di un concerto in Australia. Una brutta caduta avvenuta ieri, domenica 3 novembre 2024, ha causato uno spavento sia al cantante di Paradise, 47 anni, che alle migliaia di persone di fronte a lui, assiepate sotto il palco per godersi lo show dei Coldplay.



Chris Martin è inciampato mentre parlava alla folla di 50.000 persone al Marvel Stadium di Melbourne, durante il tour mondiale “Music of the Spheres”. La caduta è stata seguita da un forte sussulto da parte del pubblico. Pochi istanti dopo, un membro dello staff che si trovava vicino alla botola ha aiutato il cantante di Fix You a risalire sul palco. Per fortuna, il musicista non ha riportato ferite.

Nel video condiviso su X (che potete guardare in fondo a questo articolo), si vede Chris Martin camminare all'indietro sul palco prima di inciampare accidentalmente in una botola aperta.

“Non era programmato, grazie per avermi preso”, ha detto il cantante al membro dello staff che l’ha recuperato dalla botola non appena è tornato al microfono. “Grazie a tutti, accidenti!”.

Potete guardare il video della caduta accidentale nella botola di Chris Martin nel video che trovate in fondo a questo articolo.