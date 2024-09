Chris Martin si traveste e canta il nuovo singolo al karaoke

Chris Martin, leader dei Coldplay, si è preso una pausa dal Music of the Spheres tour per divertirsi un po'.

Lo scorso weekend, mentre si trovava a Las Vegas, si è travestito da uomo d'affari trasandato e alticcio e si è presentato a - sorpresa - sul palco di un piccolo bar, per esibirsi in incognito al karaoke.



In realtà, era tutto studiato. I Coldplay stanno per lanciare il loro nuovo singolo, All My Love. E, quel palcoscenico sconosciuto nel cuore di Las Vegas, è diventato il set del loro video.

Chris Martin in incognito

A Las Vegas, Chris Martin ci è arrivato per la seconda serata dell'iHeartRadio Music Festival. Ma non si è limitato a esibirsi nelle sue stesse vesti. Con indosso un abito eccessivamente grande, parrucca color rame e occhiali da nerd, è salito sul palco del Dino’s Lounge tenendo in mano un palloncino rosa. Impossibile riconoscerlo, prima che intonasse il nuovo singolo, estratto dal decimo album in studio dei Coldplay (in uscita il 4 ottobre).

Nei video, registrati da fan increduli, il cantante ondeggia nervosamente sul palco mentre la gente chiacchiera e ogni tanto esulta per quella inattesa esibizione. A un certo punto Martin chiama una donna sul palco, la abbraccia e le porge il palloncino per poi continuare a cantare.

La performance si conclude con Chris Martin che si toglie la parrucca, tra gli applausi dei presenti. "Grazie per averci scelto per registrare il vostro video musicale con un momento così virale. È stata la più grande sopresa dell'anno. Grazie ancora per essere così simpatico. Buona fortuna per il nuovo album e speriamo di vedervi in futuro", si legge sugli account social del locale, che hanno condiviso il video.