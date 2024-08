Coldplay, in concerto per strada a Dublino presentano singolo We Pray

Musica

Coldplay, il primo concerto a Roma è una festa di colori e suoni. FOTO

Oltre 65mila spettatori hanno assistito alla prima delle quattro date allo stadio Olimpico. La band britannica è tornata a esibirsi nella Capitale dopo 21 anni: Chris Martin ha chiesto scusa per la lunga attesa. Lo show sold-out da mesi replica oggi (13 luglio) poi il 15 e il 16

Il 12 luglio i Coldplay hanno suonato allo Stadio Olimpico di Roma, nella prima delle quattro date previste nella Capitale italiana. Gli altri live sono in calendario oggi (13 luglio), poi il 15 e il 16. Si tratta della terza serie del Music of the Spheres World Tour (lo stesso che un anno fa fece tappa a Napoli e Milano)

UN'ATTESA LUNGA 21 ANNI - Roma attendeva il loro ritorno dal 2003, quando si esibirono al Centrale del Tennis. Ventuno anni dopo i Coldplay, diventati nel frattempo popstar mondiali, si sono lasciati accogliere dal caldo abbraccio di Roma, allo Stadio Olimpico, poche centinaia di metri dal Centrale. ”Grazie per averci aspettato 21 anni, grazie e benvenuti a tutti. Siamo molto felici di essere qui. Vi voglio bene", ha salutato Chris Martin, un po' in italiano, un po' in inglese in apertura del live