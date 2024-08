"Coldplay: Live in São Paulo", il concerto ti aspetta su Sky Uno

Nel 2017 il tour "A Head Full Of Dreams" dei Coldplay è entrato nella storia, coinvolgendo un numero record di spettatori: più di cinque milioni e mezzo di fan in tutto il mondo dallʼEuropa allʼAmerica Latina. "Coldplay: Live in São Paulo" è un condensato di due ore di pura energia ed emozioni nella città più spumeggiante del Brasile. Chris Martin, frontman della band, apre il concerto sulla eco della celebre frase di Charlie Chaplin ne "Il Grande Dittatore": “You, the people, have the power to make this life free and beautiful, to make this life a wonderful adventure!” Ed è con questo slancio che comincia lo show: uno spettacolo anche visivo, acceso dalle numerose luci arcobaleno dei proiettori laser. Una dopo lʼaltra, il gruppo suona le hit più amate, da "Yellow" a "Fix You", fino a "Viva la Vida". Un concerto sorprendente e emozionante per tutti i fan dei Coldplay che Sky ripropone giovedì 22 agosto in prima serata.