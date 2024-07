4/11 ©Ansa

DALLE GUERRE AI DIRITTI LGBTQ+ - Ma c'è anche un'altra guerra che i Coldplay non dimenticano: quella in Medioriente e hanno chiesto a Roma di mandare il proprio amore. "If you want peace be peace. If you want love be love", è la scritta che, ad un certo punto, scorre sullo schermo. Non è mancato neanche il sostegno ai diritti lgbtq+ con Martin che durante Human Heart si è avvolto nella bandiera arcobaleno

