Glastonbury, Michael J. Fox sul palco coi Coldplay per suonare Fix You

L'attore di Ritorno al Futuro è stato uno degli ospiti della band britannica, headliner nella serata di sabato 29 giugno al festival

Concerto con featuring a sorpresa per i Coldplay a Glastonbury. La band britannica si è esibita nel celebre festival sabato 29 giugno, davanti a un pubblico di fan affezionatissimi, dando spettacolo con i suoi classici. E proprio poco prima di eseguire uno dei suoi brani più noti e amati ha dato il benvenuto sul palco a un ospite d’eccezione: Michael J. Fox.

"Se siamo una band, lo dobbiamo a lui" L’attore 63enne è salito sul palco salutato da Chris Martin: “Il motivo principale per cui siamo in una band è Ritorno al futuro. Quindi grazie a Michael, il nostro eroe”, ha detto il frontman del gruppo. “Con il riff di Chuck Berry e il modo in cui prendeva a pugni Biff: signore e signori, per favore date il benvenuto a Michael J. Fox”.

ALLA CHITARRA CON CHRIS MARTIN Fox, che dal 1991 è malato di Parkinson, è arrivato sul palco in sedia a rotelle e ha preso in mano una chitarra per accompagnare Martin e soci nell’esecuzione di Humankind e Fix You, come potete vedere nel video condiviso sui social da Variety, che trovate embeddato in fondo a questo articolo. leggi anche Still: A Michael J. Fox Movie, la battaglia contro il Parkinson

LE ALTRE VOLTE COI COLDPLAY Come ricorda Rolling Stone Italia, l’attore aveva già suonato insieme ai Coldplay due volte. La prima nel 2013, in occasione di una raccolta fondi per la ricerca sul Parkinson, la seconda nel 2016, durante il tour della band in Nord America.

ANCHE LITTLE SIMZ SUL PALCO Ma il live da headliners dei Coldplay è stato ricco di sorprese. Prima di eseguire Humankind, Martin ha salutato Micheael Evis, fondatore di Glastonbury e lo stesso Fox, collegandosi col backstage, poi, prima di Fox, sul palco è salita la rapper Little Simz, che ha presentato il nuovo brano realizzato insieme alla band, Supernova.

