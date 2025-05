Berlinguer - La grande ambizione in prima tv su Sky lunedì 26 maggio

l’atteso film vincitore di due David sarà i n onda lunedì 26 maggio alle 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand. Su Sky il lungometraggio sarà disponibile on demand anche in 4K

Arriva su Sky Cinema in prima TV l’atteso film vincitore di due David di Donatello BERLINGUER. LA GRANDE AMBIZIONE, in onda lunedì 26 maggio alle 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K. Diretto da Andrea Segre, che firma anche la sceneggiatura insieme a Marco Pettenello, BERLINGUER. LA GRANDE AMBIZIONE racconta la vita e la visione politica di uno degli uomini più amati e discussi della storia italiana: Enrico Berlinguer. Presentato come film d’apertura della 19ª edizione della Festa del Cinema di Roma e accolto con entusiasmo da critica e pubblico, il film ha vinto due David di Donatello alla settantesima edizione della cerimonia, aggiudicandosi il premio per Miglior Attore Protagonista a Elio Germano e Miglior Montaggio. Con un’intensa interpretazione di Elio Germano, la pellicola ripercorre gli anni più complessi e cruciali della carriera politica di Berlinguer: dalla proposta del compromesso storico all’attentato a Sofia, dalle tensioni con l’URSS alla difficile apertura al dialogo con la Democrazia Cristiana di Aldo Moro, fino al sequestro e all’assassinio dello stesso Moro. Tra gli interpreti anche Fabrizia Sacchi (Nilde Iotti), Francesco Acquaroli (Pietro Ingrao), Roberto Citran (Aldo Moro), Paolo Pierobon (Giulio Andreotti), Giorgio Tirabassi, e Andrea Pennacchi.

LA TRAMA Di solito si vede la lotta delle piccole ambizioni, legate a singoli fini privati, contro la grande ambizione, che è indissolubile dal bene collettivo. ANTONIO GRAMSCI Fondatore del Partito Comunista Italiano Quando una via sembra a tutti impossibile, è necessario fermarsi? Non l’ha fatto Enrico Berlinguer, segretario negli anni Settanta del più importante partito comunista del mondo occidentale, con oltre un milione settecentomila iscritti e più di dodici milioni di elettori, uniti dalla grande ambizione di realizzare il socialismo nella democrazia. Sfidando i dogmi della guerra fredda e di un mondo diviso in due, Berlinguer e il PCI tentarono per cinque anni di andare al governo, aprendo a una stagione di dialogo con la Democrazia Cristiana e arrivando a un passo dal cambiare la Storia. Dal 1973, quando sfuggì a Sofia a un attentato dei servizi bulgari, attraverso le campagne elettorali e i viaggi a Mosca, le copertine dei giornali di tutto il mondo e le rischiose relazioni con il potere, fino all’assassinio nel 1978 del Presidente della Democrazia Cristiana Aldo Moro: la storia di un uomo e di un popolo per cui vita e politica, privato e collettivo, erano indissolubilmente legati. Approfondimento David di Donatello, il discorso di Elio Germano miglior protagonista