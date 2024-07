16/20 ©Getty

Attesissima è l’esibizione degli Smashing Pumpkins a Lucca, in Piazza Napoleone, che si terrà il 6 luglio 2024 nell’ambito del Lucca Summer Festival. Prima di loro, la leggendaria chitarra di Tom Morello - chitarrista dei Rage Against The Machine e Audioslave - come speciale guest. A gennaio di quest'anno, gli Smashing Pumpkins hanno pubblicato il loro ultimo album, Atum, che porteranno live con ilThe World is a Vampire Tour con il quale regaleranno al pubblico brani storici della band statunitense come anche il nuovissimo repertorio