Introduzione

L'arrivo dell'estate porta anche la stagione dei grandi festival in tutta Europa. Lo sa bene la Gen Z che, secondo una ricerca di Skyscanner in collaborazione con l'app Dice, mai come quest'anno è disposta a viaggiare per assistere a un concerto. Stando al report, il 64% dei giovani tra i 18 e i 24 anni prenderebbe un volo a corto raggio per godere dell'esibizione dell'artista del cuore in un'altra città rispetto a quella in cui risiede.

Ma quali sono le mete più gettonate? Al centro del turismo musicale ci sono Ibiza, Manchester, Leeds, Barcellona, Nashville, San Francisco e Toronto, tutte con un background musicale specifico e adatto a chi ama i generi più disparati, dalla dance, al rock, al jazz, all'elettronica