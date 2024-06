Club Dogo a San Siro, l'aristocrazia del rap conquista Milano

Parata di stelle al Meazza per l’unica data dei Club Dogo. Jake, Joe e Guè, per il loro primo San Siro, portano solo i numeri uno: più di due ore di concerto con Sfera, J-Ax, Alborosie, Giuliano Palma, Coez, Lazza (che suona il pianoforte), Marracash, Vincenzo da Via Anfossi, Arisa, Elodie, Emi Lo Zio. Una celebrazione che ha messo in chiaro un aspetto: i Club Dogo sono l’aristocrazia del rap, nella sua accezione più positiva (e ci dispiace per gli altri, ma è così)

Il loro ritorno, con l’album omonimo uscito a gennaio 2024, aveva già messo in chiaro una cosa: il rap non è per tutti, e solo in pochi lo possono fare bene. I Dogo, insomma, avevano iniziato a fare ordine in un mondo in cui tutti vogliono essere, ma in pochi sanno stare. Con San Siro hanno aggiunto un tassello importante alla loro carriera, certo, ma soprattutto sottolineato che per fare questo genere bisogna avere il talento, i brani (sì, proprio i pezzi), il carisma e soprattutto riconoscere di chi circondarsi su un palco così importante. Con Jake, Joe e Guè ci sono anche i top player del genere in Italia, e due voci al femminile, tra le migliori in Italia, come Arisa ed Elodie.

I Club Dogo possono fare gli stadi

Dopo dieci date al Forum, tutte sold out, fare San Siro può sembrare la conseguenza diretta, la più logica. Il tema, però, non è dove, ma come fare uno stadio. I Dogo, con il concerto portato in scena venerdì 28 giugno al Meazza, confermano che possono riempire uno spazio così iconico e ampio, e non solo con la gente (e per la gente), ma soprattutto farlo bene. Non era facile e scontato, certo. Ma loro ci sono riusciti. Amalgamando alla perfezione i successi storici, ma anche quelli del nuovo album, pubblicato a gennaio, che ha siglato il loro ritorno in perfetto stile Dogo.

L'apertura con "C'era una volta in Italia"

L’apertura è proprio con due brani tratti da Club Dogo, per poi agevolmente passare a Rendez-Vous Col Delirio, tratto da Penna Capitale Live del 2007, poi D.O.G.O e Butta Via Tutto di Penna Capitale del 2006. I primi ospiti a entrare in scena sono Emi Lo Zio e Vincenzo da Via Anfossi, per poi proseguire con Sfera, che torna al Meazza dopo due sold out personali degli scorsi giorni per cantare Milly, dall’album Club Dogo. Il Maestro J-Ax arriva per il brano Brucia Ancora, che già aveva cantato nelle dieci date al Forum dei Dogo e, in quell’occasione, Jake aveva più volte ripetuto che senza gli Articolo 31 non ci sarebbero mai stati i Club Dogo. L’omaggio alla musica raggae è con King Of The Jungle, in cui arriva Alborosie (e prima viene proiettato un video di Bob Marley in Italia con l’unica intervista rilasciata a una televisione italiana), mentre Giuliano Palma arriva a San Siro per la celebrazione di P.E.S. (con tanto di visual che vedono i Club Dogo in versione videogioco).