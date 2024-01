Club Dogo, svelata la tracklist dell'album in uscita il 12 gennaio

Finalmente rivelati i titoli delle undici canzoni. Intanto cresce l'attesa per i live al Forum di Assago già tutti sold out

Dopo l’annuncio a sorpresa di una clamorosa e attesissima reunion dal vivo al Mediolanum Forum di Milano, la città che li ha cresciuti e che meglio di tutti hanno saputo raccontare (10 date in programma tra marzo e aprile 2024, tutte sold-out ), l’annuncio che tutti i fan dei Club Dogo attendevano era quello di un nuovo album . A dicembre 2023 era arrivata la conferma della pubblicazione di un disco di inediti, intitolato semplicemente Club Dogo e previsto per il 2024 via Island Records .

LA TRACKLISt E I CONCERTI

L’attesa è finalmente finita, oggi arriva la data ufficiale del nuovo lavoro discografico di Gué, Jake La Furia e Don Joe: VENERDÌ 12 GENNAIO. Con titoli che già si annunciano di culto, sono 11 i brani che compongono una tracklist in perfetto stile Dogo.



CLUB DOGO, la tracklist



1.C’ERA UNA VOLTA IN ITALIA

2. MAFIA DEL BOOM BAP

3. NATO PER QUESTO

4. MALAFEDE

5. KING OF THE JUNGLE

6. MILLY

7. IN SBATTI

8. SOLI A MILANO

9. TU NON SEI LEI

10. FRATE

11. INDELEBILI



CLUB DOGO LIVE 2024

10 marzo 2024 – Milano, Mediolanum Forum Sold out

11 marzo 2024 – Milano, Mediolanum Forum Sold out

14 marzo 2024 – Milano, Mediolanum Forum Sold out

15 marzo 2024 – Milano, Mediolanum Forum Sold out

17 marzo 2024 – Milano, Mediolanum Forum Sold out

18 marzo 2024 – Milano, Mediolanum Forum Sold out

25 marzo 2024 – Milano, Mediolanum Forum Sold out

26 marzo 2024 – Milano, Mediolanum Forum Sold out

15 aprile 2024 – Milano, Mediolanum Forum Sold out

17 aprile 2024 – Milano, Mediolanum Forum Sold out



I concerti sono organizzati da Vivo Concerti e Friends & Partners