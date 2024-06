Antonello Venditti, alle Terme di Caracalla di Roma i 40 anni di Cuore

Sono passati 40 anni dall’uscita dell’album Cuore, uno dei dischi di punta della carriera di Antonello Venditti, e così da 40 anni c’è una traccia di quel progetto che ha regalato ai maturandi, di generazione in generazione, una colonna sonora immancabile: Notte Prima Degli Esami. E per festeggiare queste ricorrenze quale data migliore se non proprio la notte prima dell’inizio degli esami scritti di maturità? Il cantautore romano alle Terme di Caracalla, dove canterà anche il 19 e il 21 giugno, il 18 giugno si è esibito in un concerto sold out davanti a oltre 4000 persone di tutte le età. Una scaletta suddivisa in tre atti per non tralasciare nulla del repertorio: la prima e l'ultima hanno riportato i suoi più grandi successi, mentre la parte centrale, resta il "Cuore" del live, con l'album eseguito in ordine di tracklist che si chiude con Di’ una parola (un ponte tra passato e futuro, il brano, infatti, è stato pubblicato il 10 maggio scorso ed è contenuto nella ristampa Cuore 40th Anniversary Edition). Ma la festa non è solo alle Terme di Caracalla. In molti licei, tra cui il Giulio Cesare di Roma (frequentato dallo stesso cantautore) i maturandi hanno cantato a squarciagola Notte Prima Degli Esami, mentre la mattina del 19, prima dell’inizio degli esami scritti, fuori da diversi istituti di Milano e Roma sono stati distribuiti dei santini con la facci di Venditti per "proteggere" tutti gli studenti.