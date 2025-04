David di Donatello, Anora è il miglior film internazionale

Dopo la Palma d'Oro a Cannes e l'Oscar a Hollywood, il film di Sean Baker sarà premiato anche in Italia. A Diamanti di Ferzan Ozpetek il David dello spettatore. La cerimonia è prevista per mercoledì 7 maggio

La cerimonia dei David 2025

I premi saranno consegnati mercoledì 7 maggio durante la cerimonia di premiazione che sarà trasmessa in diretta su Rai 1, in prima serata. A condurre la serata saranno Elena Sofia Ricci e Mika. Prevista anche la diretta radiofonica su Rai Radio2 con la conduzione di Carolina Di Domenico e la trasmissione in streaming su RaiPlay.