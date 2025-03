Anora vince 5 statuette agli Oscar 2025: cosa sapere sul film

Nel cast di Anora c'è anche Mark Eydelshteyn, che interpreta Ivan e che ha già recitato nell'opera The Land of Sasha di Julia Trofimova, presentata in anteprima alla Berlinale 2022, e nella serie The Monastery, una delle più viste in Russia. Yura Borisov è invece Igor ed è noto per l'interpretazione in Scompartimento no. 6 - In viaggio con il destino, vincitore del Gran Prix Speciale della Giuria al Festival di Cannes nel 2021. Per la performance ha ottenuto una nomination agli European Film Awards. Ha poi recitato anche in Captain Volkonogov Escaped, in Concorso per il Leone d’Oro alla Mostra del Cinema di Venezia nel 2021. L'attore armeno-americano Karren Karagulian è Toros e, in precedenza, ha lavorato in tutti i film del regista Sean Baker ed è diventato una delle figure più importanti del cinema indipendente. Altro interprete è Vache Tovmasyan nel ruolo di Garnick.