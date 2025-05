Scaletta Eurovision 2025, l'ordine di uscita dei cantanti

JJ, nome d'arte di Johannes Pietsch, rappresenta l'Austria con il brano Wasted Love. Nato nel 2001 a Vienna, è figlio di padre austriaco e madre filippina. Ha trascorso l'infanzia a Dubai, mentre ora studia canto classico presso la Music and Arts University of the City of Vienna e si esibisce come contraltista all'Opera di Stato di Vienna. Nel 2020 non era riuscito a iscriversi in tempo a The Voice of Germany, quindi aveva virato su The Voice UK, dove era stato eliminato alla fase dei knockout. Si identifica come queer e sul palco di Basilea porta una canzone che mescola pop contemporaneo e canto lirico, fino alle influenze elettroniche. Esplora il dolore di un amore non corrisposto, tra vulnerabilità e speranza.