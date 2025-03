Oscar 2025, il discorso di Mikey Madison miglior attrice protagonista

Grazie al ruolo nel film di Sean Baker, Madison diventa la più giovane attrice in oltre un decennio a vincere una statuetts. Prima di lei Jennifer Lawrence aveva vinto un premio a 22 anni. Mikey sconfigge la favorita dai pronostici Demi Moore e oltre al regista, ai produttori e alla sua famiglia ringrazia la comunità delle lavoratrici del sesso che ha conosciuto per interpetare il ruolo

Mikey Madison vince il premio Oscar 2025 come miglior attrice protagonista grazie alla sua performance in Anora. Grande sconfitta Demi Moore data per favorita per il body horor The Substance. "È davvero surreale", il commento della vincitrice sul palco del Kodak Theatre. "Un sogno che si realizza, forse mi sveglierò domani". Mikey Madison, che il regista Sean Baker ha scelto dopo averla vista recitare in Scream, ha poi aggiunto: "Sono cresciuta a Los Angeles ma Hollywood sembrava così lontana".

Alla scoperta della comunità delle sex worker In Anora, Mikey Madison interpreta una giovane lavoratrice del sesso, che vede la sua quotidianità da ballerina per locali erotici travolta dall’impeto e dai soldi infiniti del figlio di un oligarca russo. Come ha evidenziato il regista Sean Baker in molte interviste, fin dall’inizio Madison ha garantito un profondo impegno per entrare nel proprio personaggio e nella storia. “Mikey è stata coinvolta nell’intero processo, non solo durante la scrittura, ma anche nelle fasi di ricerca e sviluppo, le abbiamo presentato i nostri consulenti, ha frequentato una serie di club e si è adoperata per conoscere la vita e le abilità di una ballerina, riuscendo a portare al personaggio una trasformazione e una componente umana che solo lei sarebbe stata in grado di ottenere. Abbiamo avuto la fortuna e il piacere di assistere alla nascita di un personaggio con un lavoro che mi sento di definire tanto impressionante, quanto meraviglioso”. Approfondimento Anora, la recensione del film vincitore della Palma d'Oro a Cannes