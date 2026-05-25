Nasce UniON, la prima Orchestra Nazionale Universitaria

Italia che riunisce i migliori talenti musicali delle università di tutta la penisola in un'unica formazione orchestrale nazionale. L’iniziativa coinvolge studenti delle facoltà di Medicina, Ingegneria, Giurisprudenza, Fisica, Psicologia e di molte altre discipline: giovani accomunati dalla passione per la musica, che continuano a suonare durante gli anni dell’università e che trovano in UniON il contesto artistico in cui sviluppare ed esprimere il proprio talento.

tutor professionisti, creando un ponte tra mondo accademico e mondo musicale professionale. Suonare insieme abbatte barriere linguistiche, economiche, sociali: è condivisione, appartenenza, inclusione. Come ha osservato il grande direttore Daniel Barenboim, fare musica insieme è un’ottima scuola per imparare ad ascoltare e rispettare le opinioni altrui: un valore che UniON mette al centro del suo progetto. Concepita con l’obiettivo di consolidarsi nel tempo e diventare un punto di riferimento stabile per i giovani musicisti universitari italiani, UniON risponde a un bisogno reale: molti giovani che suonano uno strumento fin dall’infanzia raggiungono livelli esecutivi elevati, ma spesso abbandonano la pratica musicale una volta iscritti all’università, a causa di cambiamenti di residenza, difficoltà economiche o

Ideato da Gianluca Scandola con la collaborazione di Intesa Sanpaolo, il progetto ha come missione dimostrare come sia possibile coltivare l'eccellenza artistica insieme allo studio di materie tecniche, scientifiche e umanistiche. L’orchestra offre ai giovani universitari l’opportunità di fare musica ad alto livello sotto la guida di

Le parole dei promotori

“Lo scopo di UniON è promuovere la crescita formativa, artistica e sociale dei giovani musicisti universitari, attraverso la creazione di un’orchestra nazionale” dichiara il presidente e direttore artistico Gianluca Scandola. “Con questo progetto intendiamo dare ai giovani l’opportunità di costruire una rete di rapporti fondati su una comune passione e un obiettivo condiviso: fare musica insieme per dare emozioni a se stessi e agli altri”.

“La musica ha sempre fatto parte della mia vita sin da bambino. Anche se mi sono occupato di altro, ho continuato a suonare il pianoforte: una passione che ancora oggi mi accompagna e mi rende felice – afferma il presidente del Comitato d’Onore Fedele Confalonieri - Per questo mi sento molto vicino ai ragazzi dell'orchestra UniON, che sostengo fin dall'inizio e che spero custodiscano la musica per tutta la vita, come un tesoro e una fonte di gioia inesauribile”.

“UniON interpreta una delle sfide centrali dell’università contemporanea: valorizzare le persone, le relazioni e la bellezza come esperienza condivisa di crescita” spiega la Rettrice dell’Università IULM Valentina Garavaglia. “Fare musica insieme è educare all’ascolto, al rispetto reciproco, è responsabilità verso gli altri e costruzione di una comunità. Accogliere UniON nel nostro Ateneo significa abbracciare l’idea di università come incoraggiamento all’incontro di talenti provenienti da percorsi di studio, città e storie diverse. Ospiteremo nell’Auditorium IULM le prove dell’orchestra e metteremo a disposizione le nostre residenze per le studentesse e

gli studenti musicisti. I nostri studenti del Corso di Laurea in Televisione, cinema e new media realizzeranno, inoltre, un docufilm diretto dal regista Michele Mally”.



Il progetto Il progetto persegue quattro obiettivi fondamentali: