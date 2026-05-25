Imma Tataranni, Massimiliano Gallo lascia la fiction

La notizia è arrivata durante la presentazione del suo primo film da regista, La Salita, e si aggiunge all'uscita già annunciata di Vanessa Scalera, gettando un'ombra definitiva sul futuro della serie
Massimiliano Gallo ha annunciato il suo addio a Imma Tataranni - Sostituto Procuratore, la fortunata fiction di Rai 1 in cui ha interpretato Pietro, il marito della protagonista, per cinque stagioni.
Un doppio addio che cambia tutto
Anche Massimiliano Gallo lascia la serie Imma Tataranni – Sostituto Procuratore. L'attore napoletano, co-protagonista con Vanessa Scalera della fortunata produzione Rai, ha confermato che non ci sarà in un'eventuale nuova stagione. L'annuncio è arrivato in un momento di svolta professionale per lui: Gallo ne ha parlato durante la presentazione del film La Salita, suo debutto alla regia, nell'ambito del format Meet Us at Cinema, promosso dalla Lucana Film Commission, con tappe tra Potenza, Tito, Matera e Lavello.
Le parole dell'attore lasciano poco spazio all'immaginazione. "Con Imma Tataranni no, ma spero di tornare in questa regione da regista. In realtà sto lavorando al secondo film e sto cercando di capire se riuscirò a portarne una parte delle riprese in Basilicata. È una terra straordinaria perché mi appartiene. Con la serie tv abbiamo lavorato qui per sette anni: è un territorio che conosco bene e credo abbia ancora tanto di inesplorato da mostrare".
Un futuro segnato?
Il doppio addio di Massimiliano Gallo e Vanessa Scalera, di fatto, mette la parola fine a uno dei capitoli più gloriosi e seguiti della serialità di Rai 1, lasciando l'iconica procuratrice orfana non solo della sua interprete principale, ma anche del suo storico e amatissimo co-protagonista.
Vanessa Scalera aveva già anticipato la sua uscita di scena con parole cariche di compostezza: "Per me è l'ultima stagione perché credo che sia nell'ordine delle cose, che hanno un inizio e una fine. Ho salutato anche altri personaggi, con Imma è lo stesso, la lascio con profondo amore e grande pacificazione".
Eppure i numeri parlano di una serie ancora amatissima dal pubblico. La quinta stagione, trasmessa su Rai 1 tra l'8 e il 29 marzo 2026, ha chiuso con risultati molto forti: l'ultima puntata ha raccolto 4.511.000 spettatori, pari al 24,5% di share. Un successo che rende ancora più amara la chiusura di questo capitolo. Su RaiPlay rimangono disponibili tutte e cinque le stagioni per i fan che vorranno rivivere le avventure della procuratrice di Matera.