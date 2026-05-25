Imma Tataranni, Massimiliano Gallo lascia la fiction

La notizia è arrivata durante la presentazione del suo primo film da regista, La Salita, e si aggiunge all'uscita già annunciata di Vanessa Scalera, gettando un'ombra definitiva sul futuro della serie

Le parole dell'attore lasciano poco spazio all'immaginazione. " Con Imma Tataranni no, ma spero di tornare in questa regione da regista . In realtà sto lavorando al secondo film e sto cercando di capire se riuscirò a portarne una parte delle riprese in Basilicata. È una terra straordinaria perché mi appartiene. Con la serie tv abbiamo lavorato qui per sette anni: è un territorio che conosco bene e credo abbia ancora tanto di inesplorato da mostrare".

Anche Massimiliano Gallo lascia la serie Imma Tataranni – Sostituto Procuratore. L'attore napoletano, co-protagonista con Vanessa Scalera della fortunata produzione Rai, ha confermato che non ci sarà in un'eventuale nuova stagione. L'annuncio è arrivato in un momento di svolta professionale per lui: Gallo ne ha parlato durante la presentazione del film La Salita, suo debutto alla regia , nell'ambito del format Meet Us at Cinema, promosso dalla Lucana Film Commission, con tappe tra Potenza, Tito, Matera e Lavello.

Massimiliano Gallo ha annunciato il suo addio a Imma Tataranni - Sostituto Procuratore, la fortunata fiction di Rai 1 in cui ha interpretato Pietro, il marito della protagonista, per cinque stagioni.

Un futuro segnato?

Il doppio addio di Massimiliano Gallo e Vanessa Scalera, di fatto, mette la parola fine a uno dei capitoli più gloriosi e seguiti della serialità di Rai 1, lasciando l'iconica procuratrice orfana non solo della sua interprete principale, ma anche del suo storico e amatissimo co-protagonista.

Vanessa Scalera aveva già anticipato la sua uscita di scena con parole cariche di compostezza: "Per me è l'ultima stagione perché credo che sia nell'ordine delle cose, che hanno un inizio e una fine. Ho salutato anche altri personaggi, con Imma è lo stesso, la lascio con profondo amore e grande pacificazione".

Eppure i numeri parlano di una serie ancora amatissima dal pubblico. La quinta stagione, trasmessa su Rai 1 tra l'8 e il 29 marzo 2026, ha chiuso con risultati molto forti: l'ultima puntata ha raccolto 4.511.000 spettatori, pari al 24,5% di share. Un successo che rende ancora più amara la chiusura di questo capitolo. Su RaiPlay rimangono disponibili tutte e cinque le stagioni per i fan che vorranno rivivere le avventure della procuratrice di Matera.