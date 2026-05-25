Charli XCX ha pubblicato il lato B Playboy Bunny, che accompagna il suo ultimo singolo, SS26, e che anticipa il suo prossimo album. La canzone dalle sonorità pop-punk, con campionamenti di chitarra e distorsione di voci, include anche un videoclip girato a Parigi proprio il giorno dopo le riprese del videoclip del brano SS26 quando, come ha scritto l’artista su Instagram, lei era “davvero molto ubriaca lol”. Nel filmato minimalista in bianco e nero di Playboy Bunny, la popstar sfoggia una coda di cavallo e indossa una giacca bianca e pantaloni neri mentre passeggia per le strade della capitale francese, dove posa davanti alla Tour Eiffel, si rilassa in un ristorante e cammina tra la folla. “I lati B sono in un certo senso abbinati ad alcune delle canzoni che usciranno prima dell’album”, ha detto Charli XCX in un video pubblicato sull’account Instagram “b.sides”. “Il motivo per cui queste due canzoni sono abbinate è perché, in un certo senso, sono totalmente opposte l’una all’altra, e questo è un po’ il punto principale. È una specie di specchio...ci sono cose sonore specifiche che sono estremamente opposte a SS26 e penso che sia questo che l’ha resa un buon lato B, un buon abbinamento”. Ha poi affrontato il tema della distribuzione del brano: “I lati B non saranno mai disponibili in streaming. Durante la realizzazione dell’album, ho composto alcune canzoni che sembravano far parte del mondo dell’album ma sapevo che non sarebbero mai state incluse, quindi sono diventate una sorta di lati B”. Pertanto, Playboy Bunny è disponibile solo sull’account Instagram della cantante e in un’edizione limitata in vinile da 7’’.