Accompagnato da un videoclip girato a Parigi, anticipa il nuovo album e sarà disponibile solo su Instagram e in edizione limitata in vinile da 7''
Charli XCX ha pubblicato il lato B Playboy Bunny, che accompagna il suo ultimo singolo, SS26, e che anticipa il suo prossimo album. La canzone dalle sonorità pop-punk, con campionamenti di chitarra e distorsione di voci, include anche un videoclip girato a Parigi proprio il giorno dopo le riprese del videoclip del brano SS26 quando, come ha scritto l’artista su Instagram, lei era “davvero molto ubriaca lol”. Nel filmato minimalista in bianco e nero di Playboy Bunny, la popstar sfoggia una coda di cavallo e indossa una giacca bianca e pantaloni neri mentre passeggia per le strade della capitale francese, dove posa davanti alla Tour Eiffel, si rilassa in un ristorante e cammina tra la folla. “I lati B sono in un certo senso abbinati ad alcune delle canzoni che usciranno prima dell’album”, ha detto Charli XCX in un video pubblicato sull’account Instagram “b.sides”. “Il motivo per cui queste due canzoni sono abbinate è perché, in un certo senso, sono totalmente opposte l’una all’altra, e questo è un po’ il punto principale. È una specie di specchio...ci sono cose sonore specifiche che sono estremamente opposte a SS26 e penso che sia questo che l’ha resa un buon lato B, un buon abbinamento”. Ha poi affrontato il tema della distribuzione del brano: “I lati B non saranno mai disponibili in streaming. Durante la realizzazione dell’album, ho composto alcune canzoni che sembravano far parte del mondo dell’album ma sapevo che non sarebbero mai state incluse, quindi sono diventate una sorta di lati B”. Pertanto, Playboy Bunny è disponibile solo sull’account Instagram della cantante e in un’edizione limitata in vinile da 7’’.
DALLA MUSICA AL CINEMA
Il mese scorso, il team di Charli XCX aveva confermato il perfezionamento del nuovo album della cantante. All’inizio di maggio, inoltre, l’artista ha pubblicato il singolo Rock Music, che lei ha accompagnato con un videoclip per il quale ha coinvolto nel suo gruppo rock anche collaboratori come AG Cook, Finn Keane e suo marito, George Daniel della band The 1975. Il giorno dopo, la cantante ha svelato il corrispondente lato B, intitolato I Keep On Thinking Bout You Every Single Day and Night. Nel 2024 Charli XCX aveva invece pubblicato il brano Brat, che aveva ottenuto un grande successo, mentre nel 2026 ha realizzato l’album della colonna sonora del film Cime tempestose di Emerald Fennell e con Margot Robbie e Jacob Elordi. La cantante ha anche scritto musiche per la pellicola Mother Mary con Anne Hathaway e ha recitato sia nel film The Moment, sia nella commedia romantica Erupcja, fino a ottenere una parte nel fantasy 100 Nights of Hero. Ha inoltre interpretato una versione comica di sé stessa nella serie tv Overcompensating ed è stata recentemente scelta per recitare insieme a Milly Alcock, la star del film Supergirl, in un nuovo film horror di Takashi Miike. Sul fronte musicale, invece, nell’agosto 2026 debutterà come headliner al festival Reading & Leeds, nel Regno Unito, insieme ad altri artisti molto noti come Fontaines DC, Rave, Florence + The Machine, Dave e Chase & Status.
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