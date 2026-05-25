La commedia romantica contemporanea diretta da Massimiliano Bruno, gioca con gli stereotipi e i ruoli di genere, raccontando l’incontro-scontro tra due mondi lontanissimi e il caos imprevedibile dei sentimenti. In prima tv lunedì 25 maggio alle 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K.

Due caratteri opposti, una passione improvvisa e una situazione destinata a cambiare tutto. Arriva su Sky Cinema in prima TV 2 CUORI E 2 CAPANNE , la nuova commedia romantica con Edoardo Leo e Claudia Pandolfi , che esordirà lunedì 25 maggio alle 21:15 su Sky Cinema Uno , in streaming su NOW e disponibile on demand. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K .

Diretto da Massimiliano Bruno e prodotto da Fulvio e Federica Lucisano, una produzione Italian International Film e Vision Distribution in collaborazione con Sky e Disney+, 2 CUORI E 2 CAPANNE mette in scena con ironia e leggerezza le fragilità della vita di coppia, raccontando il desiderio di cambiare vita e la difficoltà di lasciarsi davvero alle spalle abitudini, insicurezze e incomprensioni.

Protagonisti del film sono Claudia Pandolfi ed Edoardo Leo nei panni di Alessandra e Valerio, due persone agli antipodi per carattere e visione della vita, costrette a confrontarsi con una situazione inaspettata che finirà per mettere in discussione tutte le loro certezze. 2 CUORI E 2 CAPANNE è una commedia romantica contemporanea che, tra ironia e momenti più emotivi, gioca con gli stereotipi e i ruoli di genere, raccontando l’incontro-scontro tra due mondi lontanissimi e il caos imprevedibile dei sentimenti.

La sinossi

Alessandra e Valerio non potrebbero essere più diversi.

Lei è una brillante e amatissima insegnante di liceo, libera e indipendente. Lui è appena diventato preside, quarantenne scanzonato, ma rigoroso e tradizionalista.

Le loro strade si incrociano per caso su un tram: uno scontro accidentale che fa scintille. Passione fulminea, notte travolgente. Ma il bello deve ancora venire: il giorno dopo si rendono conto di lavorare nella stessa scuola. E non è tutto, nei mesi successivi Alessandra scopre di essere incinta. Di Valerio. Che fra l’altro le aveva giurato di essere sterile. Costretti a convivere sotto lo stesso tetto scolastico, dovranno fare i conti con una situazione del tutto imprevista che li costringerà a confrontarsi. Riusciranno una femminista convinta e un maschilista inconsapevole a trovare un punto d’incontro? Una commedia romantica e attuale che ribalta i ruoli e rompe gli schemi per confermare che non ci sono regole in amore.

2 CUORI E 2 CAPANNE | lunedì 25 maggio alle 21:15 su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K per i clienti Sky Q via satellite o Sky Glass con pacchetto Sky Cinema e con servizio opzionale Sky HD 4K/Sky Ultra HD attivo. E grazie a Sky Extra (il programma loyalty di Sky), per i clienti Sky da più di 3 anni il film sarà disponibile in anteprima on demand con Primissime.