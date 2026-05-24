Cucine da incubo, l’ultima missione di Cannavacciuolo è a Potenza

Antonino Cannavacciuolo arriva a Potenza per aiutare il ristorante Orto e Cucina, al centro dell’episodio conclusivo di questo ciclo dello show Sky Original. La puntata va in onda domenica 24 maggio alle 21.15 in esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su NOW

È il momento dell’ultima “mission impossible” di questo ciclo di episodi: Antonino Cannavacciuolo arriva a Potenza, al ristorante “Orto e Cucina”, per il nuovo e conclusivo episodio di Cucine da incubo, in arrivo domenica 24 maggio in esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su NOW. Sempre disponibile on demand. Si completa così il viaggio di questa edizione dello show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy in cui Antonino si confronta con ristoranti in difficoltà per trascuratezza, cattiva gestione e insoddisfazione dei clienti dovuta a un servizio deludente, oltre che a piatti di bassa qualità. L’amatissimo chef da 8 Stelle Michelin ha il compito di affiancare i ristoratori e il personale, dando consigli e giudicando il loro operato e il loro menù, per aiutarli a ritrovare motivazione ed energia per riprendere l’attività.

Il ristorante Orto e Cucina di Potenza Domenica 24 maggio alle 21.15, in esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go, lo chef corre in aiuto del ristorante “Orto e Cucina” di Potenza, nel cuore della Basilicata. Il locale viene gestito da due sorelle, Carmela e Giovanna, che dopo aver abbandonato i loro lavori precedenti hanno aperto un negozio di ortofrutta trasformatosi col tempo in un ristorante finalizzato a portare in tavola la natura e i prodotti della terra. Entrambe le donne hanno seguito dei corsi di cucina basando la creazione dei propri piatti sul concetto di cottura a bassa temperatura: una modalità che però, se da un lato diminuisce i tempi di preparazione, dall’altro toglie sapore e vivacità ai piatti.

Le difficoltà in cucina e nei rapporti familiari Ad aggiungersi alle problematiche in cucina c’è anche il pessimo rapporto tra Giovanna e Carmela, che non riescono più a comunicare e a fare squadra, arrivando a creare un’atmosfera di agitazione in cui i ruoli del personale non riescono a essere precisati. Non solo Biagio, marito di Giovanna, non ha una mansione ben definita, ma anche Carmela – che vorrebbe stare ai fornelli – si ritrova relegata in sala per volere della sorella.

Il make over firmato Paolo Stella Nonostante le profonde crepe nel loro rapporto, Cannavacciuolo proverà a far tornare l’equilibrio tra le sorelle, facendo richiamo anche ai ricordi e a una cucina più autentica e legata al territorio. A Paolo Stella spetterà invece il compito di risvegliare l’atmosfera triste e anonima del ristorante per riportarlo alle origini, richiamando il legame con la terra anche nel look del locale attraverso l’uso di colori più vivaci e l’aggiunta di un arredamento più a tema. I suggerimenti e le competenze, nei rispettivi campi, daranno il via a un make over studiato su misura per il locale, per dargli una direzione più chiara e un’atmosfera rinnovata, rendendo il tutto più accattivante e accogliente agli occhi dei clienti.

Il format Cucine da incubo Il programma è l’adattamento italiano del famosissimo format internazionale Kitchen Nightmares, creato da Optomen Television Ltd e licenziato da All3Media International. Sky Brand Solutions, dipartimento di Sky Media, insieme a Endemol Shine Italy ha portato a bordo dei nuovi episodi di Cucine da incubo: MV Line, Salov, Sanitec, Goeldlin, Nexi, Contrattino.

Quando e dove vedere la puntata Ultimo episodio di questo ciclo domenica 24 maggio alle 21.15

In esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su NOW

Sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go Hashtag ufficiale: #CucinedaIncubo