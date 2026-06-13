Il decesso è avvenuto il 30 maggio ma è stato reso noto solo di recente, il chiatarrista viveva in una casa di riposo alle porte di Pittsburgh in Pennsylvania. Aveva 99 anni e il 10 giugno avrebbe compiuto 100 anni

E' scomparso Joseph (Joe) Negri, uno dei volti più amati della televisione educativa americana. Il decesso è avvenuto il 30 maggio ma è stato reso noto solo di recente, aveva 99 anni e il 10 giugno avrebbe compiuto 100 anni. Il chiatarrista viveva in una casa di riposo alle porte di Pittsburgh in Pennsylvania. Di origini italiane, si mostrò un talento musicale già all'età di tre anni. Non era solo un chitarrista jazz ma anche un educatore e non a caso per generazioni di bambini è stato il sorridente 'Handyman Negri', il vicino di casa sempre pronto ad aiutare nel celebre programma 'Mister Rogers' Neighborhood'. Lo show creato, scritto e presentato da Fred Rogers è stato trasmesso dal 1968 al 2001 e considerato delle trasmissioni televisive per l'infanzia più importanti ed influenti della storia della televisione in Usa.