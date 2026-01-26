Offerte Sky
Claudia Pandolfi racconta il suo amore con Marco De Angelis

Spettacolo

Da 13 anni, l'attrice è legata al produttore cinematografico e artista, responsabile  della Dap De Angelis Group. Il loro amore, Pandolfi l'ha raccontato a Verissimo

Claudia Pandolfi, ospite di Verissimo per promuovere il suo nuovo film 2 cuori e 2 capanne, ha raccontato il suo amore per Marco De Angelis.

Claudia Pandolfi e Marco De Angelis, un amore lungo 13 anni

"Marco è una persona molto diversa da me. Sono quasi 13 anni che stiamo insieme. È un rapporto molto bello e vivo. Non ho mai voluto che diventasse stantio. Bisogna essere sempre in ascolto dell’altra persona", ha raccontato Claudia Pandolfi, a proposito della sua storia d'anore con Marco De Angelis. L'attrice ha spiegato che, lei e il compagno, non litigano molto: "Non mi piace il conflitto, preferisco essere chiara da subito rivelandomi per quella che sono", ha detto. Per poi svelare il suo segreto per una relazione duratura: "Ci vuole molta alchimia tra le persone. Cambiamo negli anni, non rimaniamo mai gli stessi. Aggiornare la propria storia rispetto a quello che siamo noi è sempre molto utile”.

Chi è Marco De Angelis

Produttore cinematografico e artista, Marco De Angelis è responsabile della Dap De Angelis Group, una società attiva nella realizzazione di film e fiction televisive, firma di progetti come La mossa del pinguino, Non c’è campo e la serie Baby per Netflix. La storia d’amore con Claudia Pandolfi è iniziata nel 2014 e ha portato alla nascita del loro figlio Tito nel 2016. Tuttavia, i due, vivono in case separate: "Marco all’inizio non era d’accordo per cultura, per indole, ma lo è diventato. È evidente che avere due case è un lusso che non tutti possono permettersi. Ma posso dire che è bellissimo ritrovarsi dopo essersi ripresi i propri spazi”, ha spiegato l'attrice.

L'aneddoto sul regalo

Nel corso della sua intervista, Claudia Pandolfi ha anche scherzato con Silvia Toffanin in merito a un regalo del passato. "A volte penso che un film potrebbe essere l'ultimo, che potrebbe finire tutto. Nessuno te lo garantisce. Cosa farei dopo? Coltiverei fiori, che neanche amo e tu lo sai. Ti ricordi quando mi hai regalato i fiori e li ho tirati? Era il mio compleanno, li tirai in aria", ha scherzato. "Quindi ho sbagliato regalo, e me lo dici dopo 20 anni?", ha replicato la conduttrice, per poi chiudere il divertente siparietto.

