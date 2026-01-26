Claudia Pandolfi racconta il suo amore con Marco De Angelis

Claudia Pandolfi, ospite di Verissimo per promuovere il suo nuovo film 2 cuori e 2 capanne, ha raccontato il suo amore per Marco De Angelis.

Claudia Pandolfi e Marco De Angelis, un amore lungo 13 anni

"Marco è una persona molto diversa da me. Sono quasi 13 anni che stiamo insieme. È un rapporto molto bello e vivo. Non ho mai voluto che diventasse stantio. Bisogna essere sempre in ascolto dell’altra persona", ha raccontato Claudia Pandolfi, a proposito della sua storia d'anore con Marco De Angelis. L'attrice ha spiegato che, lei e il compagno, non litigano molto: "Non mi piace il conflitto, preferisco essere chiara da subito rivelandomi per quella che sono", ha detto. Per poi svelare il suo segreto per una relazione duratura: "Ci vuole molta alchimia tra le persone. Cambiamo negli anni, non rimaniamo mai gli stessi. Aggiornare la propria storia rispetto a quello che siamo noi è sempre molto utile”.

Chi è Marco De Angelis

Produttore cinematografico e artista, Marco De Angelis è responsabile della Dap De Angelis Group, una società attiva nella realizzazione di film e fiction televisive, firma di progetti come La mossa del pinguino, Non c’è campo e la serie Baby per Netflix. La storia d’amore con Claudia Pandolfi è iniziata nel 2014 e ha portato alla nascita del loro figlio Tito nel 2016. Tuttavia, i due, vivono in case separate: "Marco all’inizio non era d’accordo per cultura, per indole, ma lo è diventato. È evidente che avere due case è un lusso che non tutti possono permettersi. Ma posso dire che è bellissimo ritrovarsi dopo essersi ripresi i propri spazi”, ha spiegato l'attrice.