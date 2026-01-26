Mahmood presenta un inedito alla sfilata di Willy Chavarria a Parigi

Offerte Sky
Musica
©Getty

Il 16 gennaio Mahmood ha pubblicato la canzone Le cose non dette, colonna sonora dell’omonimo film di Gabriele Muccino in uscita nelle sale cinematografiche giovedì 29 gennaio. Protagonisti Stefano Accorsi, Miriam Leone, Claudio Santamaria e Carolina Crescentini

Mahmood ha presentato in anteprima il suo nuovo singolo nel corso della sfilata parigina di Willy Chavarria. Accompagnato da un corpo di ballo, il cantautore si è esibito sulle note della canzone in arrivo prossimamente. Al momento massimo riserbo sul titolo e sulla data di uscita.

mahmood, il video dell'esibizione

La nuova era discografica di Mahmood sembrerebbe essere alle porte. L’artista ha sorpreso tutti alla sfilata di Willy Chavarria a Parigi esibendosi sulle note di un inedito. La voce di Ra ta ta ha condiviso una frammento della performance sul profilo Instagram che conta più di 1.900.000 follower che seguono quotidianamente la sua vita scrivendo: "Dimmi che farai fino all’alba senza di me con del Moet e neanche una lacrima….". Il post ha velocemente ottenuto oltre 900.000 visualizzazioni e più di 44.000 like.

 

Mahmood ha concluso confermando l'arrivo di nuova musica: “Working on cose nuove. Spoiler alert”. Stando a quanto riportato da Rockol, il nuovo brano potrebbe intitolarsi Moët, ma al momento il cantautore non ha rilasciato dichiarazioni a riguardo.

Il 16 gennaio Mahmood (FOTO) ha pubblicato la canzone Le cose non dette, colonna sonora dell’omonima pellicola di Gabriele Muccino in uscita nelle sale cinematografiche italiane tra pochi giorni, più precisamente giovedì 29 gennaio. Protagonisti Stefano Accorsi, Miriam Leone, Claudio Santamaria e Carolina Crescentini. L’artista ha raccontato: “È stato un onore poter collaborare per la prima volta a un progetto del genere. Grazie Gabriele, Marci e grazie al maestro Paolo Buonvino”.

In seguito alla partecipazione con Tuta Gold alla 74esima edizione del Festival di Sanremo, nel febbraio del 2024 Mahmood ha pubblicato il suo ultimo lavoro Nei letti degli altri, certificato doppio disco di platino e arrivato al primo posto della classifica settimanale FIMI degli album più venduti in Italia. Tra i suoi grandi successi ricordiamo Barrio, Rapide e Inuyasha. Spazio anche alle collaborazioni: da Dorado con Sfera Ebbasta e Feid a Brividi con Blanco (FOTO).

 

Stando ai dati pubblicati dalla FIMI, nel corso della carriera Mahmood ha collezionato ben sei dischi d’oro e trentotto dischi di platino. Ricordiamo anche le due partecipazioni all’Eurovision Song Contest con Soldi nel 2019 e con Brividi in collaborazione con Blanco tre anni dopo.

