Mahmood presenta un inedito alla sfilata di Willy Chavarria a Parigi

Il 16 gennaio Mahmood ha pubblicato la canzone Le cose non dette, colonna sonora dell’omonimo film di Gabriele Muccino in uscita nelle sale cinematografiche giovedì 29 gennaio. Protagonisti Stefano Accorsi, Miriam Leone, Claudio Santamaria e Carolina Crescentini

Mahmood ha presentato in anteprima il suo nuovo singolo nel corso della sfilata parigina di Willy Chavarria. Accompagnato da un corpo di ballo, il cantautore si è esibito sulle note della canzone in arrivo prossimamente. Al momento massimo riserbo sul titolo e sulla data di uscita.

mahmood, il video dell'esibizione

La nuova era discografica di Mahmood sembrerebbe essere alle porte. L’artista ha sorpreso tutti alla sfilata di Willy Chavarria a Parigi esibendosi sulle note di un inedito. La voce di Ra ta ta ha condiviso una frammento della performance sul profilo Instagram che conta più di 1.900.000 follower che seguono quotidianamente la sua vita scrivendo: "Dimmi che farai fino all’alba senza di me con del Moet e neanche una lacrima….". Il post ha velocemente ottenuto oltre 900.000 visualizzazioni e più di 44.000 like.

Mahmood ha concluso confermando l'arrivo di nuova musica: “Working on cose nuove. Spoiler alert”. Stando a quanto riportato da Rockol, il nuovo brano potrebbe intitolarsi Moët, ma al momento il cantautore non ha rilasciato dichiarazioni a riguardo.