5/20 ©IPA/Fotogramma

Passano due anni prima del ritorno sul palco di Sanremo. Nel frattempo Mahmood inizia ad affermarsi anche come paroliere: per Michele Bravi scrive e duetta con lui in Presi male, partecipa alla scrittura di Nero Bali per Elodie e di Hola (I Say), Mille Lire e Rivoluzione per Marco Mengoni. Poi la collaborazione con Fabri Fibra nella canzone Luna e quella con Guè per Sobrio e Doppio whisky