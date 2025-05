Al Pacino sarà Vincenzo Vaccaro nel film "Maserati: The Brothers"

Il divo di Hollywood si prepara a prendere parte alla pellicola che si propone di raccontare la nascita e l'evoluzione di uno dei marchi automobilistici italiani più prestigiosi, insieme a Ferrari e Lamborghini. A dirigere il lungometraggio è Bobby Moresco, premio Oscar per Crash, che torna dietro la macchina da presa per firmare un’opera incentrata sull’ingegno e la visione imprenditoriale della famiglia Maserati

Il leggendario attore avrà un ruolo chiave, che calzerà a pennello per la sua figura carismatica. La notizia del coinvolgimento di Pacino è stata ufficializzata dal produttore Andrea Iervolino, che ha confermato la presenza dell’attore attraverso una dichiarazione ufficiale. Al momento, però, non sono arrivate comunicazioni ufficiali da parte dell’entourage dell’artista.

Il progetto si avvale di un cast d’eccezione che riflette l’ambizione del film. Insieme a Pacino, sono già stati annunciati altri nomi di primo piano del panorama cinematografico internazionale. Tra questi figurano Anthony Hopkins, Andy Garcia, Jessica Alba, Michele Morrone e Salvatore Esposito. A questi si aggiungono Gina La Piana, nota per Intentional, e Tatiana Luter, già vista in Rudy Valentino.

La produzione, guidata da Andrea Iervolino – già al lavoro su Modì, il biopic dedicato a Modigliani – prosegue senza sosta. La seconda e ultima parte delle riprese prenderà il via a giugno a Roma. La conclusione dei lavori porterà il film verso la sua anteprima mondiale, fissata per l’inizio dell’autunno 2025, come confermato dallo stesso Iervolino.

Al Pacino, i suoi migliori personaggi



Nel corso della sua straordinaria carriera, Al Pacino ha saputo incarnare con intensità e complessità un’intera galleria di personaggi, ognuno con un’anima unica e tormentata (potete averne un assaggio nel video che trovate in alto, la clip posta in testa a questo articolo). A cominciare da Michael Corleone ne Il Padrino (1972), dove interpreta il figlio che voleva tenersi fuori dagli affari di famiglia ma finisce per trasformarsi in un leader glaciale e spietato, simbolo perfetto della corruzione morale mascherata da dovere. Di tutt’altra pasta è Frank Serpico in Serpico (1973), poliziotto idealista e solitario che si ribella alla corruzione sistemica, scegliendo l’integrità personale a costo dell’isolamento e del pericolo.

Con Sonny Wortzik in Quel pomeriggio di un giorno da cani (1975), Pacino dà corpo a una disperazione tenera e impulsiva, raccontando il dramma di un uomo che tenta una rapina solo per aiutare il proprio compagno, ma finisce intrappolato in una spirale tragica. Poco dopo, nel ruolo dell’avvocato Arthur Kirkland in ...E giustizia per tutti (1979), dà voce a un urlo indignato contro un sistema giudiziario cinico e ipocrita, regalando una delle sue performance più appassionate.

In Cruising (1980), Pacino si cala nei panni di Steve Burns, poliziotto sotto copertura in un mondo che lo destabilizza al punto da mettere in discussione la sua stessa identità. Ma è con Tony Montana in Scarface (1983) che costruisce una figura entrata nel mito: un immigrato cubano che conquista tutto con violenza e arroganza, solo per perdere sé stesso nella voracità del potere.

Nel più grottesco Big Boy Caprice di Dick Tracy (1990), Pacino si diverte a sfidare i limiti dell’eccesso, creando un villain tanto sopra le righe da diventare irresistibile. Poi, in Ricky Roma di Americani (1992), torna alla dimensione più realistica e verbale: è un venditore elegante, manipolatore e brillante, che sa sedurre chiunque con il solo potere della parola.

La sua interpretazione in Scent of a Woman - Profumo di donna (1992) come Frank Slade, tenente cieco e disilluso ma non privo di valori, gli vale l’Oscar e ci regala una riflessione amara e umana sul senso dell’onore e della rinascita. Infine, in Carlito’s Way (1993), Pacino è un uomo stanco che cerca redenzione e normalità, ma scopre che il passato è una prigione troppo stretta per chi ha vissuto nel crimine.

Adesso con il nuovo ruolo in cui si calerà, quello di Vincenzo Vaccaro in Maserati: The Brothers, di sicuro la sua galleria di personaggi memorabili si arricchirà di una figura, c’è da scommetterci.