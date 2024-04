Chimica . È questa la parola d'ordine del tour di Mahmood . Concerti in cui non c'è solo la sua voce. C'è anche, e soprattutto, lui. Lui che flirta col pubblico, lui che guarda negli occhi, lui che si muove sinuoso. Accompagnato da un gruppo di fedelissimi (Francesco Fugazza alla chitarra, Marcello Grilli alla tastiera e Elia Pastori alla batteria, Arya Del Gado e Debora Cesti ai cori), Mahmood canta, balla, si emoziona e si diverte. Trovando con la sua gente una connessione profonda. Perché, questa volta, è come se le persone lo stessero aspettando. Gli italiani che vivono all'estero, e sanno a memoria le sue canzoni. Ma anche i locals, che hanno imparato a conoscerlo sul web. E che, ai suoi concerti, vanno per quell'incredibile mix di toni intimisti e ritmi funk. Per ascoltare le canzoni di Nei letti degli altri , per ballare sulle note di Tuta Gold . Per vedere quanto in alto è in arrivato , quel ragazzo partito dalla periferia, due volte vincitore di Sanremo (tre contando Sanremo Giovani), secondo all'Eurovision, e con Dischi di platino a riempirgli le pareti.

La gavetta

Non è sempre stato facile, per Mahmmod. Oggi si esibisce al Paradise di Amsterdam, casa di mostri sacri come Amy Winehouse e i Rolling Stones. Ieri ha incassato tanti, tantissimi no. Ed è forse proprio questo, che l'ha portato così in alto. Perché, se esplodi a 19 anni, rischi di scoppiare. Di farti travolgere da un successo che non sai gestire. La gavetta, al contrario, ti salva. E ti fa da scuola. Lo sa bene lui che, nel 2018, ha dovuto combattere per far restare i suoi musicisti, scoraggiati dai troppi no. Eppure, Mahmood non si è arreso. Non l'ha fatto davanti ai rifiuti, non l'ha fatto davanti agli insulti. Fino a quando i no sono diventati sì, i brani brutti sono diventati belli. E, poi, si sono trasformati in successi. Che ora risuonano ovunque, firmando la sua consacrazione.