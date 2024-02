Nei letti degli altri, fuori il nuovo album di Mahmood

Le prime reazioni

I fan di Mahmood, Nei letti degli altri l'hanno ascoltato nella notte. E hanno poi affollato il profilo dell'artista, con commenti entusiasti. "Un altro album bomba", "Ale non puoi farmi piangere a mezzanotte. Hai tirato fuori un altro capolavoro", "Devastante e bellissimo", si legge. Opinioni, queste, che anche la critica ha confermato. Del resto, Mahmood lo aveva promesso: "Parlo di relazioni, di come cambiano e si gestiscono. Il disco raccoglie tanto di me e di come ho visto le persone che ho conosciuto negli ultimi anni". E Nei letti degli altri è esattamente questo: un viaggio tra i sentimenti, che sono quelli di Alessandro ma anche un po' i nostri. Perché il letto è democratico, poco importa chi sei e che cosa fai. Poco importa se è un materasso gettato a terra o il soffice letto di una suite: è culla di pensieri, di tormenti, di speranze, è dove i sogni nascono, si ripercorre la realtà, illudendosi di poterla ridisegnare. C'è tanto Mahmood, in Nei letti degli altri. C'è la sua casa di Milano andata in fiamme in Stella cadente, ci sono i suoi esami di coscienza, gli autosabotaggi, quelle relazioni che non funzionano e per cui sui mette in gioco. Sì, Mahmood è cresciuto, ed è sempre più Alessandro. Senza maschere, e senza la paura di sentirsi fragile.