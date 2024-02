Dopo la partecipazione nella sezione Nuove proposte e le vittorie con Soldi nel 2019 e con Brividi in coppia con Blanco nel 2022, Mahmood torna sul palco del Teatro Ariston con Tuta gold. L’artista è tra i trenta cantanti in gara alla 74esima edizione del Festival di Sanremo, in programma da martedì 6 a sabato 10 febbraio