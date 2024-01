Festival di Sanremo 2024, Beppe Vessicchio non ci sarà

Beppe Vessicchio ha spiegato all’AGI: “Non ho lavorato per nessuno degli artisti che è stato invitato all'Ariston quindi è automatico che io non sia coinvolto nel festival”

Beppe Vessicchio non sarà al Festival di Sanremo 2024. L’AGI ha intervistato il Maestro sulla sua assenza alla kermesse canora in programma dal 6 al 10 febbraio. Dopo aver rappresentato un punto di riferimento per milioni di telespettatori, il direttore d’orchestra non salirà sul podio del Teatro Ariston.

beppe vessicchio: "mi interessa comprendere che direzione prenderà la manifestazione" È ufficiale: Beppe Vessicchio non ci sarà. La 74esima edizione del Festival dovrà fare a meno della presenza di uno dei direttori d'orchestra più amati e famosi in Italia. L'AGI ha intervistato il Maestro che ha spiegato i motivi di tale assenza: "Quest'anno non ho lavorato per nessuno degli artisti che è stato invitato all'Ariston quindi è automatico che io non sia coinvolto nel Festival". Il direttore d'orchestra ha però aggiunto che seguirà il Festival di Sanremo: "Cercherò di seguirlo perché mi interessa comprendere che direzione prenderà la manifestazione".

Beppe Vessicchio ha poi rivelato: "Sono sincero: non mi mancherà il dirigere al Festival ma piuttosto mi mancherà non poter essere in quel luogo e proprio in quella settimana, dove la convivialità con i colleghi, gli incontri, gli scambi di opinioni, i pronostici e le chiacchiere sui retroscena hanno per tanti anni scandito una festività da condividere con i tanti appassionati di questo lavoro".

Infine, il Maestro ha concluso: "È un gioco affettuoso che si è creato in rete e che poi tutti gli altri media hanno riverberato. Ci saranno altre carte in tavola, cose nuove, salterà fuori altro e... la vita va avanti". Nel corso degli anni Beppe Vessicchio ha diretto tantissimi artisti in gara alla manifestazione (FOTO) divenendone un vero e proprio simbolo tanto da essere entrato a far parte anche del divertente gioco social FantaSanremo.