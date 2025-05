La trama Fenicia, gli occhiali in edizione limitata di Oliver Peoples

I fan del cinema di Wes Anderson sono appassionati ai film dell'autore statunitense quanto alla sua estetica, rigorosa, vintage a tinte soft. In un universo visivo dove ogni dettaglio diventa un cult, gli occhiali da sole di Oliver Peoples realizzati per il film La trama fenicia sono veri oggetti del desiderio. L'azienda, che ha ideato quelli indossati dal personaggio di Benicio Del Toro nel film ne ha realizzati altri dieci uguali , in edizione super limitata, una Premiere Edition per veri collezionisti.

La replica degli occhiali di Benicio Del Toro nel film

La stagione de La trama fenicia di Wes Anderson è appena iniziata. Dopo il debutto a Cannes, dove ha ottenuto sette minuti di applausi, il film è arrivato nelle sale italiane dal 28 maggio, in attesa dell'uscita ufficiale nei cinema americani programmata per il 6 giugno.

La data di uscita del film negli States è anche quella del rilascio dei dieci pezzi firmati da Oliver Peoples ispirati alla pellicola di Wes Anderson.

Il brand di occhiali da sole di lusso di Los Angeles ha collaborato con il regista per la realizzazione degli occhiali di Benicio Del Toro, nel film il ricco e potente Zsa-Zsa Korda. I suoi occhiali da sole, un modello con la montatura color mogano e il design squisitamente vintage, sono stati il prototipo per l'edizione di dieci pezzi che il brand ha anche presentato sui suoi canali social.

Gli occhiali, che sull'asta recano il numero di serie e la firma "Anderson/Del Toro", sono stati realizzati a mano in Italia con materiali premium.

Repliche esatte di quelli indossati sul grande schermo dall'attore di Porto Rico, sono presentati al pubblico in un packaging che rispecchia l'estetica del film di Anderson, nello stile e nei colori.

Non ci sono informazioni sulle modalità di acquisto e sul prezzo degli occhiali. Il brand suggerisce di rivolgersi ai rivenditori locali del marchio. La corsa al pezzo da collezione è già iniziata.