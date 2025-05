Esce "La trama fenicia" di Wes Anderson, cosa sapere sul film

Curiosità sul film

Wes Anderson ha rivelato che l'ispirazione per il film è arrivata dopo la nascita della figlia Freya nel 2016 e che a suggerirgli di raccontare questa storia è stata la moglie Juman Malouf. Il film uscirà nelle sale cinematografiche statunitensi il 30 maggio 2025, mentre in quelle italiane due giorni prima. La colonna sonora porta la firma di Alexandre Michel Gérard Desplat, che già si era occupato delle musiche di Moonrise Kingdome e The Budapest Hotel. La trama fenicia è il tredicesimo film di Wes Anderson e non sembra discostarsi dagli elementi che caratterizzano la cinematografia del regista come la fotografia pastello, lo humor nero e la presenza di attori feticcio. Per esempio Bill Murray è apparso in tutti i film del regista, fatta eccezione per Asteroid City. In quell’occasione l’interprete aveva il Covid-19 e le riprese non si potevano fermare. In quell’occasione il regista disse: “Non riesco a immaginare di non lavorare di nuovo con Bill. Lui è il padrino di mia figlia, ma lo è anche un po' per me”. Altro attore feticcio di Anderson, presente in La trama fenicia, è Willem Dafoe che ha preso parte a 5 film del regista.