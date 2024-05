Wes Anderson, da “I Tenenbaum” ad “Asteroid City”: tutti i suoi film

12/16 ©Webphoto

THE FRENCH DISPATCH OF THE LIBERTY, KANSAS EVENING SUN (2021) - Anderson ha descritto il film come "una lettera d'amore nei confronti dei giornalisti, ambientata nella sede di una rivista statunitense in una città francese del XX secolo". Alla morte del direttore di un giornale, in un ultimo numero vengono ripubblicati i migliori articoli delle passate edizioni, fra rivolte studentesche e un rapimento risolto da un cuoco. Immancabile il cast corale di cui fanno parte Benicio del Toro, Timothée Chalamet, Owen Wilson, Bill Murray, Willem Dafoe ed Edward Norton