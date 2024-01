Ghostbusters Minaccia Glaciale, Bill Murray, Dan Aykroyd & Co. riuniti

Il seguito di Ghostbusters: Afterlife del 2021 si intitola “Ghostbusters: Frozen Empire”, motivo per cui non poteva trovare migliore magazine a cui concedere l’esclusiva della foto dei cacciatori di fantasmi della... rivista inglese Empire! Questo attesissimo sequel unisce più generazioni di Acchiappafantasmi, portando sullo stesso set Mckenna Grace, Finn Wolfhard, Paul Rudd e Carrie Coon, ossia la nuova generazione, assieme ai loro mitici “padri”, ossia Bill Murray, Dan Aykroyd, Ernie Hudson ed Annie Potts

L’hype è elevatissimo, al punto che la foto in cui vediamo questa reunion dei Ghostbusters originali è diventata virale. Si riuniranno loro, gli attori e rispettivi personaggi originali, ma non solo: a questi si uniranno anche quelli della nuova generazione di cacciatori di fantasmi. Il seguito di Ghostbusters: Afterlife del 2021 si intitola Ghostbusters: Frozen Empire, motivo per cui non si poteva trovare migliore magazine a cui concedere l’esclusiva della foto dei cacciatori di fantasmi della rivista britannica Empire… Questo attesissimo sequel unisce, come dicevamo, più generazioni di Acchiappafantasmi, portando sullo stesso set Mckenna Grace, Finn Wolfhard, Paul Rudd e Carrie Coon - ossia la "Gen Z" di Ghostbusters - assieme ai loro mitici “padri”: Bill Murray, Dan Aykroyd, Ernie Hudson, con l’aggiunta di Annie Potts alias Janine. Questi ultimi ritorneranno in quella caserma dei pompieri di New York da cui tutto è incominciato. E in realtà non si tratta di una immagine sola: ci sono infatti ben due foto che coinvolgono il cast del nuovo film, entrambe concesse in esclusiva mondiale a Empire. In una sono protagoniste le nuove leve, ossia i Ghostbusters giovani, ma è l’altra che sta facendo il giro del web, poiché la nostalgia dei tanti boomer e membri della Generazione X ha la stessa potenza contenuta in uno zaino a protoni… Queste foto saranno utilizzate come cover del numero di marzo 2024 della rivista Empire. L’uscita del film è prevista per il 22 marzo 2024 nelle sale statunitensi, mentre arriverà in quelle italiane a partire dal 28 marzo. Potete guardare le foto che immortalano i protagonisti del nuovo film della saga più fantasmagorica che esista nel post che trovate in fondo a questo articolo.

Un “epico servizio fotografico” fatto da Empire

Per celebrare il ritorno dei più grandi disturbatori di fantasmi del cinema, il magazine Empire ha riunito entrambi i gruppi di Ghostbusters per un “epico servizio fotografico”, come la rivista stessa lo definisce.

Uno scatto immortala il nuovo gruppo, con Callie Spengler interpretata da Carrie Coon, i teenager Trevor e Phoebe Spengler interpretati da Finn Wolfhard e Mckenna Grace, e Gary Grooberson alias Paul Rudd pronti per l'azione. Questa immagine (che potete vedere in fondo a questo articolo) sarà la copertina del numero della rivista Empire di marzo 2024.

“Sulla seconda copertina, abbiamo i leggendari originali: Peter Venkman di Bill Murray, Janine Melnitz di Annie Potts (non più relegata alla reception), Ray Stantz di Dan Aykroyd e Winston Zeddemore di Ernie Hudson, tutti in completo”, si legge nell’articolo di Empire.

Anche questa seconda immagine (che potete guardare in fondo) verrà usata come copertina alternativa del numero di marzo 2024 di Empire. Per aggiungere magia alla magia, la rivista fa sapere che le copertine brillano al buio. “Spegnete le luci (se avete il coraggio)”, sfidano così i lettori…