Ghostbusters: Minaccia Glaciale, Slimer tornerà nel nuovo capitolo

Slimer tornerà in Ghostbusters: Minaccia Glaciale , il quarto film della saga con protagonista il gruppo di acchiappafantasmi più famoso del grande schermo. L’annuncio è stato fatto direttamente dall’account Instagram del franchise che ha condiviso un breve teaser del lavoro.

Il nuovo film potrà contare sul ritorno di Slimer , uno dei personaggi più iconici della saga tanto da esser stato poi il protagonista di un proprio spin-off. Il fantasma sarà affiancato da un nuovo gruppo di spiriti, di cui però al momento non si conoscono ulteriori dettagli.

La pellicola, diretta da Gil Kenan e in uscita nel marzo del prossimo anno, potrà contare sul ritorno di Paul Rudd e Carrie Coon nei ruoli di Gary Grooberson e Callie Spengler.

La pellicola vedrà la famiglia Spengler tornare a New York per unirsi con gli acchiappafantasmi originali per fronteggiare una minaccia mortale. Presenti Bill Murray, Dan Aykroyd ed Ernie Hudson nei panni degli iconici Peter Venkman, Ray Stantz e Winston Zeddemore.