In lavorazione il sequel della pellicola uscita nel 2021, che ha ridato vita all'iconica saga degli Acchiappafantasmi. Il regista ha condiviso alcuni scatti di backstage

Jason Reitman è tornato dieto la macchina da presa per dirigere Ghostbusters: Legacy 2. Il regista ha aggiornato i fan in merito allo stato della produzione condividendo uno scatto sul profilo Instagram che vanta più di 79.000 follower.

Grande curiosità per la nuova pellicola di Jason Reitman. Dopo gli ottimi riscontri ottenuti con il film del 2021, il regista ha dato il via alla realizzazione del sequel.

Jason Reitman ha portato gli spettatori direttamente sul set pubblicando uno scatto dal backstage, al suo fianco Eric Steelberg. Il regista si è limitato a scrivere: "Firehouse”.

Nel giro di breve tempo il post ha ottenuto numerosi commenti e migliaia di like, non resta ora altro da fare che attendere per potere conoscere tutti gli sviluppi.