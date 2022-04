Venom 3 e il sequel di Ghostbusters: Legacy sono in lavorazione

Sequel in arrivo per Venom e Ghostbusters

Lunedì 25 aprile, al Ceasar’s Palace di Las Vegace, si è tenuto l’evento CinemaCon, dedicato ai proprietari dei cinema. Durante la serata, Tom Rothman, uno dei produttori della Sony Pictures, ha ufficializzato che sono in lavorazione i sequel di Venom e Ghostbusters, spinti anche dall’enorme successo che hanno ottenuto al botteghino. Ricordiamo che il primo capitolo di Venom, uscito nel 2018, era totalmente slegato all’universo Marvel, entrandovi ufficialmente con il sequel Venom – La furia di Carnage. Un ingresso che era stato anticipato durante i titoli di coda di Spider-Man – No Way Home, dove si vedeva brevemente una scena con Venom presente. Per quanto riguarda Ghostbusters, invece, lapellicola in lavorazione altro non è che un sequel del film del 2021, che si slega dalla pellicola del 2016, un semplice reboot della saga che non presenta legami con gli altri film.