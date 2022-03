I migliori film da vedere ad aprile 2022 in streaming e al cinema FOTO

4/30 @The Film

La prima vacanza non si scorda mai (Sky): dal 5 aprile. Genere: Comedy. Cast: C. Chamoux, J. Cohen, C. Cottin. Trama: Ben e Marion si sono incontrati su Tinder e ben presto decidono di trascorrere le vacanze estive insieme. Lui doveva partire con i familiari per Biarritz mentre lei aveva in programma un viaggio a Beirut con amici. Insieme scelgono come meta un luogo intermedio: la Bulgaria. Una volta giunti sul posto devono cercare di far convivere le reciproche esigenze, senza conoscersi così bene

