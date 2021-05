Il sacro male: nuovo video dal film horror con Jeffrey Dean Morgan

È uscita una nuova clip dell'attesissimo film horror Il sacro male, in arrivo il 20 maggio al cinema con protagonista Jeffrey Dean Morgan. L'attore è diretto dal regista Evan Spiliotopoulos nella pellicola da brivido che racconta del giornalista Gerry Fenn (interpretato da Jeffrey Dean Morgan) alle prese con un'inchiesta sui miracoli che sta compiendo una ragazza di nome Alice. Sony Pictures, che distribuisce il film, sta diffondendo alcune clip che contribuiscono ad aumentare esponenzialmente l'hype (già altissimo) relativo a questo titolo, molto succulento per i palati degli horror-addict. Scritto e diretto da Evan Spiliotopoulos e prodotto insieme a Sam Raimi e Rob Tapert, Il sacro male vede nel cast - oltre a Jeffrey Dean Morgan - anche Katie Aselton, William Sadler, Cricket Brown, Diogo Morgado e Cary Elwes.

La nuova clip del film



approfondimento

Il sacro male: trailer dell'horror prodotto da Sam Raimi

Il nuovo video che è stato pubblicato da poche ore sui canali della Sony Pictures è la clip intitolata Atti di fede.



Si vede il giornalista Gerry Fenn mentre parla con padre Hagan circa i misteriosi miracoli che la nipote del prete, Alice, sta compiendo.

Il giornalista crede davvero che la ragazza possa avere un dono sovrannaturale e anche il prete, tuttavia quest'ultimo si dimostra seriamente preoccupato per la situazione poiché i miracoli di cui la nipote sarebbe portatrice non sembrano affatto di tipo divino...



"Dove Dio ha costruito una chiesa il diavolo costruisce anche lui una cappella“, afferma padre Hagan.

Trattandosi di un film horror, è praticamente ovvio che i miracoli di Alice siano lungi dall'essere qualcosa di divino...

Lo conferma chiaramente anche il titolo stesso e la sinossi ufficiale del film.



"Alice è una ragazza non udente che, dopo una presunta apparizione della Vergine Maria, riacquista la capacità di sentire e di parlare ma soprattutto sembra essere in grado di guarire i malati. Molte persone, sentendo la notizia, accorrono nella piccola città del New England per assistere ai miracoli, tra cui un giornalista (Jeffrey Dean Morgan) che spera di rilanciare la propria carriera indagando su ciò che accade ad Alice. Quest’ultimo però, in seguito ad eventi terrificanti che riguardano le azioni della giovane, inizia a domandarsi se dietro ai presunti miracoli non ci sia qualcosa di più sinistro", queste le parole che presentano ufficialmente la pellicola Il sacro male.