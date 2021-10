Venom: la furia di Carnage, due clip video del film con Tom Hardy

Sony Pictures ha rilasciato in rete due clip in italiano per mostrare al pubblico il nuovo Venom: La Furia di Carnage , il prossimo cinecomic di casa Marvel , diretto da Andy Serkis.

Venom: La Furia di Carnage è stato scritto da Kelly Marcel e Tom Hardy. Il film ha già debuttato negli Stati Uniti all’inizio di questo mese, ottenendo sin da subito diverse recensioni positive.

Stiamo comunque parlando di uno dei protagonisti Marvel più apprezzati di sempre che, con la sua “doppia natura” di villain e anti-eroe, ha saputo conquistare una buona fetta di pubblico anche tra i meno avvezzi ai fumetti e all’universo creato da Stan Lee.

Tom Hardy torna nei panni Eddie Brock/Venom, il simbionte alieno e Woody Harrelson, nel ruolo del villain Cletus Kasady/Carnage. Nel cast ci saranno anche Michelle Williams e Naomie Harris.

Venom, dove eravamo rimasti?

Con la pellicola del 2018, Sony Pictures e Marvel ci hanno introdotto all’universo di Venom, che dopo essersi impossessato del corpo del giornalista Eddie Brock, diventa il nuovo anti-eroe che salverà il mondo dalla minaccia aliena.

Tuttavia, in chiusura alla pellicola, è stato introdotto un nuovo personaggio che ha svelato al mondo i piani futuri della serie cinematografica. Come tutti sanno infatti, la Marvel è solita inserire delle “scene bonus” durante i titoli di coda; in questo caso lo spezzone in questione ci ha mostrato l’interno del carcere di San Quentin con Eddie Brock intento ad intervistare Cletus Kasady, pluriomicida pronto a compiere nuovi sanguinosi delitti.

Da questo punto in poi prenderà vita Venom: La Furia di Carnage che porterà sul grande schermo, appunto, Carnage, uno dei supercattivi più conosciuti dell’intero universo Marvel, oltre che celebre nemico di Spider-Man.

Venom: La Furia di Carnage, le due clip

Le due clip intitolate “Desideri” e “Prigione” mostrano alcune scene del film che arriverà nelle sale italiane il prossimo 14 ottobre. La prima fa vedere allo spettatore un dialogo tra Eddie Brock e Cletus Kasady, che cerca di far arrabbiare il reporter per far uscire allo scoperto Venom.

Nella seconda clip, invece, possiamo vedere il momento dell’iniezione letale che porta alla nascita di Carnage. Qui c’è anche un dettagliato primo piano del nuovo supercattivo di casa Marvel che si mostra al pubblico in tutto il suo terrificante splendore.

A un primo sguardo, sembra proprio che Carnage sia stato riprodotto in maniera molto fedele all’originale dei fumetti, con quel tocco “dark” che abbiamo già visto su Venom e sui simbionti apparsi nel primo film della serie.

Venom: La Furia di Carnage apre nuove strade nel Marvel Cinematic Universe, verso una timeline “indipendente” che potrebbe essere dedicata esclusivamente a Venom e Spider-Man, che potrebbero incontrarsi molto presto in una delle prossime pellicole in programma.