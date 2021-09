Venom: La Furia di Carnage, la clip con la 1° trasformazione di Carnag

Sony Pictures ha diffuso una sequenza tratta dall'attesissimo film (che uscirà nelle sale cinematografiche il 14 ottobre) in cui vediamo la metamorfosi del villain Cletus Kasady. A interpretarlo c'è uno strepitoso Woody Harrelson, che nella pellicola veste i panni del cattivo. Non è la prima volta che l’attore di “Natural Born Killers”, “Larry Flynt - Oltre lo scandalo” e della trilogia di “Hunger Games” interpreta Carnage: nel primo film, quello del 2018, lo ha interpretato in un cameo in una scena post-credit

È uscita una clip ufficiale tratta dal film "Venom: La Furia di Carnage" che mostra la prima trasformazione di Cletus Kasady, il villain dell'attesissima pellicola che arriverà nelle sale il 14 ottobre. Sony Pictures ha diffuso sui suoi canali ufficiali la sequenza impressionante in cui vediamo la metamorfosi da brivido di Cletus Kasady in Carnage. A calarsi nei panni di Carnage sarà Woody Harrelson, la cui interpretazione si preannuncia essere da chapeau. Lo stesso protagonista e produttore del film, Tom Hardy, ha elogiato il lavoro fatto dal collega sul set del sequel di Venom. "Woody è una delle persone più forti che abbia mai conosciuto. Sia come essere umano sia come attore è formidabile. Non puoi proporgli nulla di meglio, perché lui è in grado di scioccarti. Ha una risposta e una soluzione per tutto, e poi ha una storia da raccontare. Come artista è fantastico, ha una mente creativa notevole, ed è una gioia poterci lavorare assieme", queste le parole di Tom Hardy su Woody Harrelson, che nel film veste i panni del villain Cletus Kasady/Carnage. Non si tratta della prima volta in cui Woody Harrelson si cala nei panni del cattivo Cletus Kasady: nel primo film, quello del 2018, interpreta Cletus Kasady in un cameo che forse è passato inosservato a qualcuno, trattandosi di una scena post-credit (la maggior parte degli spettatori esce dalle sale cinematografiche prima che i titoli di coda finiscano di scorrere, non sapendo che spesso ci si perde qualcosa di importantissimo). Come in questo caso: l’attore di “Natural Born Killers”, “Larry Flynt - Oltre lo scandalo” e della trilogia di “Hunger Games” si vede in una scena a metà dei titoli di coda, quella in cui Eddie si prepara a intervistare in carcere il serial killer Cletus Kasady. Potete guardare la clip che mostra la prima trasformazione di Cletus Kasady in Carnage tratta del film "Venom: La Furia di Carnage" nel video ufficiale che trovate in alto, in testa a questo articolo.

"Venom – La furia di Carnage" è il sequel del film che nel 2018 venne diretto da Ruben Fleischer, con protagonista Tom Hardy che interpreta l’anti-eroe Eddie Brock. Costui è entrato in un rapporto simbiotico con quell'entità che nei fumetti Marvel è conosciuta con il nome di Venom. Questo attesissimo sequel è diretto da Andy Serkis e si avvale di un ricco cast che, oltre a Tom Hardy e Woody Harrelson, conta sulla presenza di tante altre star di Hollywood, del calibro di Michelle Williams e Naomie Harris. Michelle Williams riprende il ruolo di Anne Weying, già interpretato nel primo film, mentre Naomie Harris è una new entry che vedremo nella parte di Shriek.

Il film appena presentato in anteprima per i critici e gli addetti ai lavori



approfondimento

Venom 2, la furia di Carnage: nuovo trailer del film con Tom Hardy

Proprio in queste ore "Venom - La furia di Carnage" è stato presentato in anteprima a un pubblico ristretto di spettatori. Si tratta dei critici e degli addetti ai lavori che hanno avuto l'onore (e l'onere, dato che hanno guardato il film per motivi di lavoro) di vedere in anteprima le immagini del sequel.

Inizialmente previsto per il 2020 ma che poi fatto slittare di circa un anno a causa della pandemia, questo secondo capitolo è a dir poco attesissimo e tanta dell'attesa è proprio relativa allo scontro tra Venom e Carnage.



Non è la prima volta in cui Woody Harrelson interpreta Cletus Kasady: in Venom del 2018 l'aveva già interpretato nel cameo post-credit.

Però è in questo sequel che Carnage si rivelerà un vero e proprio co-protagonista, piuttosto che l'antagonista... No, no, scherziamo: lui è il cattivo, eccome se è il cattivo! Sarà lui la minaccia simbiotica contro cui Eddie Brock e Venom si ritroveranno a combattere.



Le proiezioni in anteprima per i critici e gli addetti ai lavori hanno fatto impazzire i social network, con un tripudio di reazioni varie. Quasi tutti sono però d'accordo sulla performance eccezionale di Tom Hardy. L'attore britannico non perde occasione per superare se stesso e questa volta stupisce in particolare nel rapporto tra Eddie Brock e Venom.

Anche il lavoro di Woody Harrelson ha ottenuto il plauso di questi primissimi spettatori. Si preannuncia inoltre come la performance che sarà più apprezzata dai fan del fumetto della Marvel.



Dulcis in fundo, le insistenti voci relative ai possibili collegamenti tra "Venom – La furia di Carnage" e l'universo di Spider-Man (di fatto si tratta della seconda pellicola del Sony's Spider-Man Universe) o il Marvel Cinematic Universe stanno aumentando l'hype in maniera esponenziale.

Ci manca solo che Tom Hardy si metta con Jennifer Lopez e parliamo del più grande strike dello showbiz. Chiaramente stiamo scherzando, prima che Ben Affleck possa prendersela a male...