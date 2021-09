Venom: la furia di Carnage, anticipato il film con Tom Hardy: la data

Buone notizie in arrivo per i fan di Venom. L’atteso sequel “La furia di Carnage”, con protagonista Tom Hardy, uscirà negli Stati Uniti con ben due settimane di anticipo. La Sony Pictures ha annunciato, infatti, che il film arriverà nei cinema il 1° ottobre e non più il 15, come annunciato in passato. In Italia la data di uscita della pellicola è ancora il 14 ottobre, ma potrebbero esserci delle novità.