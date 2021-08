Venom: la furia di Carnage rinviato, ecco la data d'uscita

Rinviato di circa un mese a causa della variante Delta, il nuovo film Sony dovrà vedersela in sala con pellicole come “The Last Duel”

Il trailer di “Venom: la furia di Carnage”, sequel del film Sony, legato al mondo Marvel, con protagonista Tom Hardy , lasciava intendere un’uscita al cinema per il 24 settembre 2021. Grande attesa da parte dei fan, che hanno potuto apprezzare nella scena post credit e nei teaser e trailer anche Woody Harrelson , che sarà il villain di questa pellicola. Gli appassionati del personaggio hanno apprezzato la prova di Tom Hardy e sperano di poterlo vedere coinvolto in un progetto dedicato ai Sinistri Sei, magari in un crossover con lo Spider-Man di Tom Holland.

Per questo motivo hanno mostrato un po’ di delusione sul web alla notizia del rinvio della pellicola. Occorrerà attendere quasi un mese in più rispetto al previsto. Il sequel di “Venom” sarà in sala dal 15 ottobre, stando al nuovo calendario della Sony. Il motivo è presto detto: la preoccupazione per gli effetti della variante Delta negli Stati Uniti. Tutto ciò ha fatto crollare l’interesse per l’esperienza in sala, reputata a rischio da svariati soggetti. Stando ai dati raccolti dal National Research Group l’interesse per il cinema è calato dall’81% al 66%.

Il pubblico vuol sentirsi sicuro e per questo l’azienda preferisce attendere. Non sarà facile, però, arrivare in sala in un testa a testa con “The Last Duel” e “Halloween Kills”, in uscita proprio in quei giorni.