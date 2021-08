Venom 2, la furia di Carnage: nuovo trailer del film con Tom Hardy

Tom Hardy torna a vestire sullo schermo i panni di Venom, uno dei personaggi Marvel più complessi. Nel secondo capitolo l'attore è impegnato anche nella sceneggiatura Condividi:

Torna in autunno il protettore letale, come recita il trailer in versione completa condiviso da Sony Pictures. “Venom 2, la furia di Carnage” è il secondo capitolo che segue il titolo con protagonista Tom Hardy, “Venom” uscito nel 2018. Nel cast, accanto all'attore candidato al Premio Oscar, anche Woody Harrelson, Michelle Williams e Naomie Harris.

Due villain nel capitolo 2 approfondimento I migliori film in uscita da vedere ad agosto 2021 Ci sono novità sul fronte del seguito del titolo con protagonista Venom, uno dei personaggi Marvel più controversi e dibattuti: il secondo capitolo che in Italia arriva col titolo “Venom 2, la furia di Carnage” sarà nei cinema il prossimo autunno, come conferma il full trailer del film, finalmente disponibile. Dalle scene intuiamo il mood del film che è stato caso dal punto di vista degli incassi ma che è stato recensito negativamente dalla critica. “Venom”, uscito nel 2018 con la regia di Ruben Fleisher, ha incassato al botteghino mondiale 856 milioni di dollari con un budget di poco superiore ai 100, escluse le spese legate alla promozione del titolo.

approfondimento Marvel, film e serie TV in uscita dopo Loki: l'elenco completo In “Venom 2”, accanto al protagonista Tom Hardy, qui impegnato anche come co-sceneggiatore insieme a Kelly Marcel, ritroviamo l'attore Woody Harrelson, nel ruolo del villain Cletus Kasady/Carnage. Nel resto del cast altri nomi di prestigio tra cui Michelle Williams e Naomie Harris. Il film è diretto da Andy Serkis. Le riprese si sono svolte tra Londra e san Francisco, come confermano le immagini del trailer. Il sequel di “Venom” è stato anticipato come più forte del primo. Eddie Brock, giornalista che ospita il sembiante Venom, il protettore letale, è alle prese con la difficile ed estenuante convivenza tra le sue due anime. Qui la lotta si acuisce per la presenza di due villain: Cletus Kasady, serial killer in carcere che compariva nei titoli di coda del primo capitolo, il cui alter ego è Carnage che ritroviamo nel titolo del film, e Shriek qui interpretato da Naomie Harris.