Marvel, film e serie TV in uscita dopo Loki: l'elenco completo

Le migliori serie tv da vedere a luglio. FOTO

Ben differente, invece, l’impatto che avranno “WandaVision”, “The Falcon and the Winter Soldier” e soprattutto “Loki”. Quest’ultimo titolo, con protagonista Tom Hiddleston, ha ufficializzato l’esistenza del Multiverso. Nulla sarà più come prima e le prossime pellicole subiranno i diretti effetti di tali eventi, a partire da “Spider-Man: No Way Home”. Difficile pensare, infatti, che “Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli” possa fronteggiare tale tematica. L’obiettivo di questa pellicola è principalmente quello di introdurre un nuovo personaggio, analizzandone le origini.