Doctor Strange 2, Loki sarà nel film con Benedict Cumberbatch

Prima di iniziare a leggere il seguente articolo è d’obbligo indicare il pericolo Spoiler. Si parlerà, infatti, di temi trattati nel corso della prima stagione della serie TV “Loki”. Questa è stata rinnovata ufficialmente per una seconda stagione, che vedrà nuovamente coinvolto Tom Hiddleston, Owen Wilson e Sophia Di Martino.

approfondimento Loki, com'è nata la versione 2.0 del personaggio di Tom Hiddleston L’episodio conclusivo del primo ciclo ha aperto ufficialmente le porte al Multiverso. Loki e Sylvie si sono ritrovati l’uno contro l’altra, con la variante femminile che ha infine avuto la meglio. La sua voglia di vendetta ha prevalso su tutto, il che ha dato il via a quella che si preannuncia essere una sanguinosa “Guerra del Multiverso”. Colui che rimane ha provato a spiegare ai due la situazione, offrendo ai Loki una scelta: prendere il suo posto o ucciderlo e accettarne le conseguenze. Le ramificazioni sono infinite e, come annunciato, versioni malefiche di Colui che rimane sono pronte a scatenare una guerra. Tutto ciò avrà ripercussioni enormi su altri titoli, a partire da “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”.

Loki e Doctor Strange approfondimento Eternals, il primo trailer del film Marvel Studios Dopo quanto accaduto nella serie TV “Loki”, disponibile su Disney+ e visibile anche su Sky Q e NOW, il dio di Asgard troverà spazio al fianco di Benedict Cumberbatch in “Doctor Strange 2”. A riportare la notizia è Hollywood Reporter. I Marvel Studios non si sono sbilanciati in merito ma le cose dovrebbero andare proprio così.

approfondimento Spider-Man: No Way Home sarebbe ispirato al fumetto "Happy Birthday" Il finale legato a Kang annuncia come tutto il mondo MCU subirà degli stravolgimenti. In tanti ritengono che la prima stagione di “Loki” sia stata un mero preambolo e attendere un anno per scoprire cosa accadrà è qualcosa di estenuante. Kevin Feige potrebbe però avere altre intenzioni, ovvero proseguire quella storia attraverso altri film, per poi proporre una seconda stagione di “Loki” che non riparta esattamente da dove la prima si è conclusa. Questa storia riguarda tutti i personaggi e il terzo show proposto, ben più di “WandaVision” e “The Falcon and the Winter Soldier”, funge da preambolo per la Fase 4. Impossibile pensare non vi sarà una forte connessione tra le due produzioni, considerando anche come dietro il progetto con Benedict Cumberbatch vi sia lo stesso sceneggiatore di “Loki”.