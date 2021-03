Spider-Man: No Way Home sarebbe ispirato al fumetto "Happy Birthday"

Il celebre ciclo di Straczynski e John Romita Jr. potrebbe essere adattato, passando dai viaggi nel tempo a quelli nel multiverso Marvel Condividi:

“Spider-Man: No Way Home” promette grandi sorprese ai fan del MCU. Potrebbe rivelarsi uno dei titoli più importanti della Fase 4, inaugurata da “WandaVision”. La data d’uscita è fissata per il 17 dicembre 2021. Tom Holland, ovvero Peter Parker, dovrà fronteggiare la sua avventura più difficile. Il mondo conosce il suo volto e deve difendersi dalle accuse d’omicidio ai danni di Mysterio.

approfondimento Spider-Man: No Way Home, il nuovo costume di Tom Holland: FOTO La trama dovrebbe ruotare intorno al concetto di multiverso, con il protagonista posto dinanzi ad altre versioni dell’uomo ragno, interpretate da Tobey Maguire e Andrew Garfield. Nulla di tutto questo è stato confermato ma gli indizi non mancano. I fan, però, stanno diffondendo ipotesi sul web relative al ciclo di fumetti al quale il film possa fare riferimento. Una su tutte sta trovando spazio online. Un utente di Reddit, in passato risultato affidabile in termini di scoop, ha citato il ciclo “Buon compleanno” di Straczynski e John Romita Jr.

La storia di Buon compleanno approfondimento Le migliori serie TV da vedere a marzo In questo celebre ciclo del 2003, diviso in tre parti, si vede Spider-Man lottare fianco a fianco con Doctor Strange. Come sappiamo, il personaggio interpretato da Benedict Cumberbatch troverà spazio nella terza pellicola standalone di Tom Holland (annunciata anche la presenza di Wanda Maximoff). Per quanto si tratti di un ciclo a fumetti datato e la connessione con “No Way Home” rientri nel novero delle mere ipotesi, è bene sottolineare un doveroso Spoiler Alert.