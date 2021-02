Spiderman 3: prime foto ufficiali del film con Tom Holland e Zendaya

Tom Holland, Jacob Batalon e Zendaya hanno inoltre diffuso tre titoli per il film, tutti falsi Condividi:

I fan attendono con ansia qualsiasi aggiornamento giunga dal set di “Spider-Man 3”, che si tratti di conferme sul cast, brandelli di trama, nuove foto o del titolo ufficiale. Marvel ha deciso di accontentarli, almeno per quanto concerne gli ultimi due punti. Con le riprese ancora in corso (termine previsto per marzo 2021), ecco spuntare sul web le prime foto dal set non “rubate” dagli addetti ai lavori.

A procedere con la diffusione online delle foto sono stati Peter Parker, Ned e MJ, ovvero Tom Holland, Jacob Batalon e Zendaya, attraverso i propri canali social. I tre attori hanno inoltre condiviso con i fan dei titoli, tutti diversi tra loro: Spider-Man: Phone Home (Holland)

Spider-Man: Home-Wrecker (Batalon)

Spider-Man: Home Slice (Zendaya)

approfondimento Spider-Man 3, foto dal set: il ruolo del fratello di Tom Holland Uno scherzo dedicato agli appassionati fan, da tempo impegnati a supporre quale titolo verrà ufficializzato al termine delle riprese. Di certo non si tratterà di “Spider-Man 3”, come spiegato da Kevin Feige. Con questa denominazione, infatti, si fa riferimento all’ultima pellicola diretta da Sam Raimi. Anche se i tre titoli sono fasulli, c’è qualcosa in loro che ha stuzzicato i fan. Tutti loro presentano infatti un elemento comune: “Home”. Lo stesso dicasi per i primi due capitoli prodotti: “Homecoming” e “Far from Home”. Il terzo dovrebbe vantare la stessa caratteristica. I tre giovani personaggi si ritrovano in una località sconosciuta, stando alle fotografie pubblicate. MJ e Ned sembrano alquanto stupiti, mentre Peter pare conoscere l’area e presentarla agli amici. Potrebbe trattarsi del nascondiglio individuato per agire in segreto dopo la rivelazione della sua identità. Gli scatti potrebbero star mostrando la nuova base di Spider-Man, da sfruttare anche per le prossime pellicole. Ciò che è certo è che il gruppo ha un piano, come dimostra la foto nella quale sono intenti a fare ricerche sul computer di Ned. Non è ancora stato rivelato nulla in merito alla trama, anche se il fattore multiverso e la presenza di Benedict Cumberbatch nei panni di Doctor Strange promettono un’intricata ragnatela di vicende.