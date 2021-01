Spider-Man 3, foto dal set: ecco il ruolo del fratello di Tom Holland

I lavori sul set del film dedicato al celebre arrampicamuri hanno portato ad alcuni scatti e video ottenuti durante le riprese. È stata così confermata la presenza di Harry Holland , fratello di Tom. Per lui è stata ideata una piccola apparizione all’interno della pellicola. Non si sapeva nulla del suo ruolo fino a poco tempo fa, ma ecco che un nuovo scatto prova a chiarire un po’ le idee.

Spider-Man 3, anticipazioni

approfondimento

Spider Man, la folle reazione di Tom Holland quando ottenne la parte

Svariate le news relative al terzo capitolo di “Spider-Man” che, quasi al 100%, vedrà incentrata la propria trama sul concetto di multiverso. I fan non vedono l’ora di poter apprezzare sullo schermo Tobey Maguire, Andrew Garfield e Tom Holland, l’uno di fianco all’altro. Spazio anche per altri personaggi, da Electro, interpretato da Jamie Foxx, a Dr. Octopus, con il volto di Alfred Molina.

Questo escamotage narrativo, ben noto ai fan dei fumetti, consentirà l’inserimento di svariati personaggi, proponendo una trama complessa e intrigante, che andrà a richiamare quanto visto in “Spider-Man: un nuovo universo”.

I fan non vedono l’ora di poter apprezzare tutti i grandi ritorni sullo schermo. Da tempo circolano rumors su tutti gli attori potenzialmente coinvolti. Se molti sono già stati confermati, su altri aleggia un alone di mistero. Un nome su tutti: Charlie Cox. L’attore ha interpretato il personaggio di Daredevil nell’omonima serie TV Netflix. I fan lo hanno adorato e la loro protesta relativa alla cancellazione dello show non ha ancora tregua. Si spesa che la Marvel possa integrare lui e il resto del cast nella Fase 4.

L’uscita, ad oggi, è prevista per dicembre 2021. Abbastanza tempo da ipotizzare un’uscita priva di ulteriori cambi di calendario. Il giovane Spider-Man dovrà confrontarsi con un gran numero di sfide in questo terzo capitolo. L’ultima mossa di Mysterio lo ha reso un criminale e ora il mondo conosce la sua vera identità. In una scena del film, stando alle foto dal set, lo si vede però passeggiare normalmente in strada, pronto a raggiungere il negozio dove lavora MJ. Non proprio una scena da fuggitivo. Che possa trattarsi della scena finale? “Spider-Man 3” potrebbe concludersi con un tocco di romanticismo, ponendo al centro la storia tra Tom e Zendaya.